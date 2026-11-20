Espectáculos

La jornada “24 horas por el Cine Argentino” arranca este viernes 20 de noviembre a las 19 y se extiende sin pausa hasta el sábado 21 a la misma hora. La idea es celebrar y defender la producción cinematográfica del país a través de una maratón gratuita que busca poner en valor el prestigio internacional y los miles de puestos de trabajo que genera cada película.

El formato es híbrido: por un lado, hay una transmisión en vivo de 24 horas en el canal oficial de YouTube (@24hsporElCineArgentino) y, por otro, salas alternativas, cineclubes, festivales y centros culturales de varias provincias organizan proyecciones y debates presenciales en simultáneo.

La iniciativa fue impulsada por un colectivo de realizadores, intérpretes, técnicos, docentes y estudiantes. El evento surge como respuesta al escenario de recortes presupuestarios que afectan a la industria audiovisual y al INCAA.

En el streaming se podrán ver entrevistas, mesas de debate y testimonios de trabajadores de diversos oficios, desde directores hasta buscadores de locaciones, sumado a conexiones federales en vivo con espacios culturales de toda Argentina.

Mientras tanto, las sedes físicas adheridas ofrecen funciones abiertas y gratuitas con una programación de distintos géneros y épocas. El catálogo incluye estrenos contemporáneos y clásicos restaurados por la Fundación DAC de figuras como Leonardo Favio y María Luisa Bemberg.