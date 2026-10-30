Tensión en la alfombra roja: Luck Ra se plantó frente a los periodistas

Espectáculos

La visita de Luck Ra a la fiesta de LOS40 Primavera Pop terminó en un clima súper hostil. Mientras el cantante caminaba por la alfombra roja, un grupo de cronistas intentó interceptarlo para hacerle algunas preguntas, pero el músico se negó a frenar para dar las notas.

La situación se fue complicando y los periodistas empezaron a elevar la voz para llamar su atención. En medio del reclamo, un trabajador de prensa lo insultó. Luck Ra frenó en seco y, con una cara de sorpresa total, le preguntó directamente qué había dicho.

Cuando vieron que el artista reaccionó, los cronistas trataron de bajar un cambio y disimular el insulto. Luck Ra se mantuvo sereno pero puso un límite claro ante la falta de respeto. Por su parte, los comunicadores no pidieron perdón y justificaron sus palabras por el constante silencio del cantante ante sus preguntas.

Para intentar destrabar la tensión, el vocalista propuso un trato: volvía a hablar con ellos si le decían algún halago. Los noteros aceptaron el juego, lo elogiaron y él agradeció los elogios con humor.

Sin embargo, la paz duró poco. A pesar del momento de distensión, Luck Ra retomó su camino y se fue sin conceder ninguna entrevista. Los periodistas quedaron indignados y manifestaron su malestar por los apuros del evento y cuestionaron para qué los invitan si no los dejan hablar.