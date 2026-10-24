Tini volvió a los escenarios en Venezuela y tiró una frase que dejó a todos recalculando

Espectáculos

Tini Stoessel volvió a cantar el miércoles por la noche en Caracas, Venezuela, con su show de Futttura. Pero más allá de la música, lo que dejó a todo el mundo hablando fue un momento en el que, muy emocionada, se refirió a su círculo íntimo: “Mi equipo es mi familia, ustedes son mi familia y Rodrigo (De Paul) es mi familia. Son mi familia”.

La frase fue un shock total porque cayó justo en medio del conflicto familiar que la distanció de sus papás, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. Para colmo, la artista no pudo contener las lágrimas al hablar de las dificultades que vivió en los últimos días y tuvo que ser contenida por el público. Según contó, pasaron varias cosas alrededor de lo que fue Futttura.

El drama del show cancelado

Este regreso a los escenarios se dio después de que Tini tuviera que cancelar su presentación en el Kaseya Center de Miami el fin de semana anterior. La cantante explicó que no era un simple problema técnico, sino que las condiciones de seguridad y técnica no estaban dadas. Según detalló, el lugar se entregó con varias horas de demora y el montaje estaba incompleto.

Lo peor es que no funcionaban sistemas básicos de sonido, iluminación, video y comunicación. Tini aseguró que ni siquiera pudieron hacer las pruebas de seguridad fundamentales, como las de los vuelos escénicos. Su equipo intentó resolver todo hasta último momento, incluso consiguiendo materiales y equipamiento que debían haber estado disponibles.

Lo que sigue

A pesar de todo el estrés y de que hay circunstancias de la gira que hoy prefiere no profundizar, Tini confirmó que sigue adelante con el tour de Futttura, un proyecto al que le puso todo el amor. Además, ya prepara el lanzamiento de su álbum en vivo.

¿Vieron lo que fue el desplante de Miami? Malísimo que no hayan cumplido con la seguridad, pero que Tini haya incluido a Rodrigo en su definición de familia es el verdadero chisme del día.