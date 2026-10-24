Mariana Marx saltó por el aire y desmintió todo el chisme entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch

Espectáculos

Se armó el caos con la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, el cantante de pop, a solo 27 días de casarse. En medio del ruido, Santiago Riva Roy soltó que habló con Mariana Marx, una de las señaladas como la tercera en discordia y amiga íntima de Ana Paula Dutil, la primera esposa del músico. Según el periodista, Marx le habría dicho que ella cayó en la volteada, pero que nada que ver, y que la infidelidad habría sido con Josefina Lynch.

El chisme no quedó ahí. Riva Roy contó que Mariana Marx le habría relatado un momento súper tenso que vivió en marzo en un estudio. Al parecer, Prandi la encaró mal y le exigió que le leyera lo que escribía. Marx, asustada, le leyó para demostrarle que estaban grabando un audiolibro, y Prandi habría comentado "cuánta tragedia", a lo que la escritora respondió preguntándole por su propia vida y su historia.

Para cerrar el círculo, el panelista afirmó que contactó a Josefina Lynch para que diera su versión y, aunque no quiso desmentir los rumores, se negó a dar más declaraciones y a aceptar una invitación para cantar una nueva session y hablar del tema.

El freno seco en Instagram

Pero como todo se sabe, Mariana Marx se cansó de estar en el ojo de la tormenta y publicó un comunicado en sus historias de Instagram para poner los puntos. Negó rotundamente haber confirmado cualquier romance entre Lynch y Ortega, asegurando que todo eso es falso.

Para dejar las cosas claras, Marx explicó que el novio de Josefina es su vecino y amigo íntimo. Terminó el texto muy enojada, lamentando que la involucren en una separación de pareja que pertenece exclusivamente a los protagonistas y pidiendo respeto por la privacidad de quienes no tienen nada que ver con la situación.

La verdad que este teléfono descompuesto es un delirio, ¿quién puede seguirle el ritmo a tanto drama?