Charly García cumple 75 años entre el amor de sus fans y el emotivo saludo de Fito Páez

Espectáculos

Charly García cumplió 75 años este viernes 23 de octubre y el festejo fue total. Como ya es costumbre, la esquina de Coronel Díaz y Santa Fe, en Palermo, se convirtió en un centro de peregrinación donde sus fanáticos se juntaron para rendirle tributo al músico con una fiesta que no se suspende por ningún motivo. Hubo de todo: presentaciones en vivo a cargo de la gente, banderas, carteles, pósters y hasta muñecos de peluche de Charly. Todo el barrio vibró con aplausos y cánticos mientras todos esperaban el momento más deseado de la jornada.

La tensión terminó exactamente a las doce, cuando Charly apareció en el balcón de su casa para agradecer todo el cariño que recibió. El músico estuvo ahí aproximadamente un minuto, acompañado por sus asistentes que lo ayudan a movilizarse. Es un gesto que tiene un valor enorme si tenemos en cuenta que hace unos años se lo veía muy poco por su estado de salud, a raíz de un accidente doméstico que le generó problemas óseos y redujo su movilidad. Por suerte, en el último tiempo Charly volvió a salir más, aunque no haya regresado a los escenarios; ahora se lo ve paseando por la noche porteña, yendo a ver obras de teatro o yendo a la cancha a apoyar a la Selección.

El corazón de Fito Páez

Si los fans hicieron ruido en la calle, Fito Páez lo hizo en las redes sociales. El músico rosarino le dedicó un mensaje larguísimo y súper sentido en Instagram, donde subió un carrusel de fotos con recuerdos compartidos tanto arriba como abajo del escenario. Para Fito, Charly no es solo una pieza fundamental de la cultura y la música argentina, sino alguien que cambió su propia vida y trayectoria. En su mensaje, Fito le deseó feliz cumpleaños y le confesó que lo ama profundamente, y que sin él quizás no hubiera descubierto los mundos que conoció ni habría soportado momentos insoportables.

El vínculo entre ambos es histórico: se conocieron en 1982 y Fito fue su tecladista durante dos años, participando en la grabación de Piano bar y en la gira de presentación de Clics modernos. En su posteo, Fito destacó que Charly es la prueba viviente de que se puede construir y amar sin miedo, agradeciéndole por haberle mostrado todo, lo bueno y lo malo.

Un artista que no necesita etiquetas

Fito no se guardó nada y describió la esencia de García como alguien que imprime un nivel de verdad absoluto a todo lo que hace. Según el músico, Charly es un artista necesario y obligado que no se preocupa por si le gusta o no a los demás, porque ese es precisamente el magma de su ser: dejar que todo suceda y prepararse para que siga pasando, sin etiquetas.

Para Fito, escuchar su música, cantar sus letras o estudiar sus maneras hace que su espíritu se llene de libertad y alegría, incluso en sus momentos más oscuros. El mensaje terminó con una declaración de amor total para "García Moreno" y un feliz cumpleaños número 75. Además, tiró un dato curioso sobre su conexión actual, pidiéndole que sigan en telepatía para decirse cosas que para el resto resultan imposibles de comprender.

El mito del rock argentino

Para quienes no estén tan al día, Charly García es Carlos Alberto García Moreno, el músico, compositor y productor considerado la figura más vanguardista e importante de la música popular argentina y latinoamericana. Es, básicamente, el padre del rock argentino. Por otro lado, Fito Páez, el autor del emotivo saludo, es un cantante, pianista y cineasta rosarino, apodado "El Trovador del Rock Argentino" y reconocido como uno de los máximos exponentes del género en la región.

Es increíble ver cómo después de tantas décadas, Charly sigue siendo el centro de gravedad de todo el rock nacional y cómo un simple minuto en un balcón puede paralizar una esquina de Palermo. ¿Cuál es el tema de Charly que no puede faltar en ningún festejo?