Los looks más picantes de los Martín Fierro de Radio 2026: entre el total black y el drama

Espectáculos

La noche del miércoles 21 de octubre fue el escenario de los Martín Fierro de Radio 2026, una ceremonia que reunió a las figuras más pesadas del medio para reconocer el trabajo de conductores, periodistas y locutores. El evento, organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), se llevó a cabo en el Goldencenter de Parque Norte y distinguió las producciones del período 2025-2026 en 32 categorías, sumando además homenajes especiales y el codiciado Martín Fierro de Oro.

La conducción estuvo a cargo de Luciana Rubinska y Luis Novaresio, pero mientras adentro se repartían las estatuillas, afuera la alfombra roja era el verdadero campo de batalla de la moda. Fue una vidriera total de tendencias donde convivieron desde los vestidos de gala más clásicos hasta diseños con transparencias, brillos y juegos de texturas que no pasaron desapercibidos.

El drama y la sofisticación de las protagonistas

Claudia Fontán, la actriz que arrancó su carrera como bailarina y pasó por novelas como Como Pan Caliente y Los Exitosos Pells, eligió un camino sofisticado. Fue por un vestido largo negro de acabado satinado y diseño strapless, dejando los hombros al descubierto. La silueta era fluida, con volumen en la falda y una cola extensa que le dio todo el dramatismo necesario al conjunto. Para cerrar el look, llevó el cabello suelto con ondas suaves y flequillo, un maquillaje delicado y una carterita negra con detalles brillantes que combinaba perfecto con el resto del outfit.

Por otro lado, Lizy Tagliani, actriz, comediante y conductora, se animó a una propuesta mucho más teatral. Su vestido combinaba el negro con el bordó: el cuerpo tenía mangas largas cubiertas de lentejuelas negras y un escote en V, que contrastaba fuerte con una falda larga en tono rojizo. La parte inferior tenía capas de tul translúcido que le daban movimiento y profundidad, mientras que un aplique negro gigante a la altura de la cintura era el centro de atención. Una mezcla de texturas que definitivamente le dio mucha personalidad al estilismo.

Apuestas sobrias y el imperio del total black

Guido Kaczka, actor y conductor, prefirió no complicarse y fue por un estilo elegante y clásico. Se presentó con un traje azul oscuro, camisa blanca y corbata negra, un combo que nunca falla en estas galas. Acompañado por su esposa, Soledad Rodríguez, la pareja mantuvo la línea de la sobriedad pero con detalles interesantes.

Soledad optó por el total black, una tendencia que permite jugar con los materiales sin perder la armonía. Llevó un top negro sin mangas con cuello alto y caída satinada, que combinó con una falda larga negra de acabado brillante. El diseño superior se destacaba por sus pliegues y una caída fluida, mientras que la falda sumaba destellos sutiles que le daban ese toque festivo indispensable para una entrega de premios.

Una noche de encuentro y tendencias

Además de los looks principales, la alfombra roja fue el punto de encuentro de referentes del entretenimiento y el periodismo. Entre los invitados que pasaron por allí se vieron figuras como Yuyito González, Nancy Pazos, Marcela Tauro, Pachu Peña y Marcela Feudale. Esta diversidad de personalidades, desde humoristas hasta locutores, terminó de reflejar la amplitud de la premiación de APTRA.

Al final, más allá de quién se llevó la estatuilla a casa, los Martín Fierro de Radio 2026 quedaron marcados por el despliegue de moda. Entre la elegancia monocromática y los diseños más disruptivos, Claudia Fontán, Lizy Tagliani y Guido Kaczka fueron los que más miradas captaron con sus propuestas personales.