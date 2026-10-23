Choque cultural en La Plata: BTS se asustó con el pogo argentino

Espectáculos

El Estadio Único de La Plata fue el escenario del primer recital de BTS en Argentina, donde más de 53.000 personas se juntaron para ver a la banda. Desde antes de que empezara el show, las ARMY ya habían avisado que no se iban a quedar quietas: la idea era cantar y saltar en cada tema. De hecho, hubo banderas que bromeaban con armar “el pogo más grande del mundo”, siguiendo la tradición de los recitales en nuestro país.

Aunque el evento contó con un operativo de seguridad fuerte y no hubo incidentes, el entusiasmo del público dejó preocupados a algunos de los siete integrantes. El problema fue el empuje constante hacia la valla, algo que para nosotros es moneda corriente pero que para ellos fue una señal de alerta.

"Se pone muy peligroso"

Jimin fue el primero en poner el freno. Con la ayuda de un intérprete que traducía sus palabras al español, el artista le dijo al público: Jimin advirtió que si empujaban hacia adelante, las personas de la primera fila podrían correr peligro, y que eso se ponía "muy peligroso".

El pedido de Jimin fue claro: quería que intentaran no empujar tanto para que todos pudieran disfrutar del show divirtiéndose y con seguridad. Lo más llamativo es que la función no siguió adelante hasta que se aseguraron de que las fans habían dado, al menos, un paso hacia atrás. Todo esto pasó justo cuando terminaba el primer bloque de canciones.

Al rato, RM, el líder de la banda, tuvo que intervenir también. Les pidió a las chicas que dejaran de empujarse y advirtió que, en un abrir y cerrar de ojos, la situación podría volverse peligrosa. Además, apeló a la inteligencia de la gente de Buenos Aires para lograr que dejaran de empujarse.

Este momento desató un debate fuerte en las redes sociales. Las fans se preguntaban si el miedo de la banda era por algún problema puntual entre ellas o si se trataba de un simple choque cultural. La diferencia es abismal: en Corea del Sur, el sector de campo tiene sillas y la gente se queda sentada todo el tiempo, mientras que acá saltar al ritmo de la música es ley. Después del show, se viralizaron videos de Jimin con caras de asombro y susto mientras veía los saltos del público.

El debut más esperado

BTS, el grupo integrado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, tardó trece años desde su debut en llegar a la Argentina. Recién en 2026 agendaron estas funciones para presentar Arirang, el disco que lanzaron a principios de este año.

El setlist incluyó temas como “Aliens”, “They Don’t Know ’bout us”, “Swim” y “Not Today”, además de los hits “Butter” y “Dynamite”. Para darle un toque local, los chicos se pusieron las camisetas de la selección argentina con el número 10 en la espalda para cantar “Come Over” y cerrar el evento.

Como hacen en otros países, la banda eligió canciones específicas para el público argentino, en este caso “Hold me tight” y “Dyonysus”. Al final, V cerró la noche agradeciendo el amor del público: dijo que por fin estaban ahí, que tardaron trece años en llegar y que las ARMY son el mejor público.

Honestamente, es muy tierno que se asusten con el pogo, pero es que no saben que en Argentina si no hay un poco de caos no es recital. ¿Será que la próxima traen sillas para el campo o ya aprendieron que acá se salta?