Fiesta en la ruta: pinchó el colectivo pero los fanáticos de La Mona no pararon de bailar

Espectáculos

Viajar para ver a La Mona Jiménez siempre puede traer alguna sorpresa, y lo que pasó el viernes 23 de octubre fue una anécdota para el recuerdo. La Popu emprendió camino rumbo a Tucumán junto a un grupo de fanáticos que se preparaba para vivir una noche a puro cuarteto con el cantante, cuando en el trayecto ocurrió lo que nadie tenía en los planes: el colectivo pinchó una rueda.

Lejos de quedarse con los brazos cruzados y esperar que se solucionara el problema, la hinchada encontró la mejor manera de pasar el rato. Se pusieron a cantar y bailar al costado de la ruta, convirtiendo la espera en una verdadera fiesta jimenera.

Entre canciones, baile y buena onda, el grupo demostró que las ganas de ver al ídolo pueden más que cualquier contratiempo. Mientras esperaban que se solucionara el inconveniente para seguir viaje, los fanáticos aprovecharon el momento para compartir la pasión que los une.

Si algo caracteriza a los seguidores de La Mona es que llevan el cuarteto a todos lados, y esta vez hasta una rueda pinchada se convirtió en parte de la aventura. Con la mira puesta en Tucumán, la expectativa seguía intacta para llegar a destino y disfrutar de la noche junto al Mandamás.

La verdad, esto es llevar el fandom a otro nivel. ¿Quién más tiene un grupo de amigos que se pone a bailar en la banquina mientras cambian una goma?