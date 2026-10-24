Efecto Messi: la estrella argentina se robó el show en los Premios Princesa de Asturias

Espectáculos

Lionel Messi fue el gran protagonista de esta edición de los Premios Princesa de Asturias. Aunque el capitán de la Selección Argentina no pronunció ningún discurso durante la ceremonia de entrega del galardón, su sola presencia generó una popularidad inusitada en un evento que suele ser muy solemne y que venía perdiendo el interés de la sociedad. Gracias a él, se vio a una cantidad récord de niños y jóvenes interesados en seguir todo lo que pasaba en Oviedo durante la semana.

Messi es futbolista y actualmente juega como atacante en el Inter Miami. Con su sonrisa y humildad, logró opacar incluso a personalidades tan carismáticas como Patti Smith, quien recibió el premio de las Artes. Smith, que estuvo acompañada por sus dos hijos, tuvo una agenda súper agitada que incluyó un recital y cantar su himno “People Have the Power” en la calle junto a un coro. Eso sí, terminó tan cansada que canceló las entrevistas que tenía agendadas con distintos medios para la mañana siguiente a la ceremonia.

Entre la cultura y el fútbol

El Rey Felipe VI aprovechó el final de su discurso para evocar a Jorge Luis Borges, recordándolo en el 40º aniversario de su muerte y definiéndolo como un autor argentino y universal. El monarca citó una frase del escritor sobre el oficio de escribir: escribir es soñar y uno tiene que tratar de soñar sinceramente. Esta mención coincide con los homenajes que Madrid le rinde al autor desde esta semana.

Por otro lado, el historiador británico Timothy Garton Ash, premiado en Ciencias Sociales, no pudo evitar mencionar al futbolista en su intervención. Garton Ash se preguntó si era posible hablar en España, en 2026, y con Messi presente sin mencionar el fútbol, destacando que el deporte enseña que el éxito requiere tanto de genio individual como de un sofisticado trabajo en equipo.

Los otros protagonistas de la noche

La ceremonia también contó con el discurso de Julian Barnes, quien ganó el premio de las Letras. Barnes se centró en su propia obra y confirmó que terminó su producción de ficción, reflexionando que las artes a veces expresan versiones nuevas de verdades antiguas. Además, elogió a Cervantes y Velázquez, y admitió que su libro El loro de Flaubert podría haber sido visto como una insolencia y una locura por el autor de Madame Bovary.

En la categoría de Concordia, la astronauta estadounidense Cristina Koch destacó el poder de la acción colectiva. Con su marido mirándola entre lágrimas, Koch compartió el lema de su tripulación del Artemis II: “Una misión de todos y para todos”. El mismo énfasis en la acción colectiva lo mantuvo Timothy Garton Ash en sus palabras.

Un clima tenso fuera del teatro

No todo fue fiesta. La ceremonia se dio en un contexto político y social convulso en España, lo que se notó en la ausencia de figuras del arco político; solo asistieron algunos funcionarios como los ministros de Economía y de Agricultura. Afuera del Teatro Campoamor había manifestantes pidiendo mejoras en la vivienda con carteles que reclamaban casas para la gente y gente en las casas, algo que los premiados pudieron ver al llegar.

El Rey destacó la necesidad de fortalecer la democracia y también mencionó a Leopoldo Alas “Clarín” y su obra La Regenta, que transcurre en Oviedo. Como dato extra, Netflix anunció que adaptará ese libro en una serie protagonizada por la actriz Ester Expósito.

Con Messi sumándose a la lista de argentinos premiados —donde ya están Mario Bunge, Les Luthiers, Quino, Raúl Alfonsín, Sandra Díaz y Daniel Barenboim—, Oviedo finalmente recuperó la calma después de pasar por el huracán de popularidad llamado Messi. En esta edición no hubo ganadores españoles y solo el Rey y la Princesa hablaron en castellano.