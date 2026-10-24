Jimena Barón rompió Instagram con una foto al desnudo: ¿fue un error o ganas de generar ruido?

Espectáculos

Jimena Barón dejó a todo el mundo con la boca abierta al compartir en sus historias de Instagram una foto donde se la ve de espaldas, en topless y en ropa interior, frente a la cámara de su teléfono. La imagen fue sacada en lo que parece ser una sala de tratamientos y tiene una mención a la cuenta de un centro de estética.

Obviamente, el posteo cayó como una bomba y la foto empezó a circular rapidísimo por todas las redes, sumando comentarios de todo tipo. Mucha gente se pregunta si fue un error de Jimena, ya que no es común que suba contenido así de directo. Hasta ahora, la artista no dijo ni una palabra ni aclaró si fue un desliz o si lo hizo a propósito.

La comunidad de seguidores está dividida: algunos celebran que tenga ese desparpajo y otros insisten en que se le escapó la publicación sin querer. Seamos honestos, con Jimena uno nunca sabe si es un accidente o una estrategia brillante para que hablemos de ella.

Un nuevo integrante en la familia

Pero no todo fue polémica en el feed de la actriz. También anunció que adoptó un perrito mientras grababa la serie de Netflix El amor es otra cosa, donde trabaja junto a Cande Vetrano y Muriel Santa Ana.

Jimena subió un video muy emotivo con la mascota y se rió de sí misma, recordando que unos días antes le había asegurado a Vetrano que no iba a sumar ningún animal a su casa. Al final, el perrito ya es parte de la familia que formó con Matías Palleiro y sus hijos, Momo y Arturo. Los fans ya la llenaron de felicitaciones por la adopción.