Sabrina Rojas y el desplante al futbolista de 19 años que quiere conquistarla

Espectáculos

Sabrina Rojas soltó una bomba en una entrevista y contó que un futbolista argentino de 19 años, que vive fuera del país, está intentando conquistarla a través de mensajes en las redes sociales. Según la conductora, el pibe la busca constantemente: “Me encara mucho. Pero yo soy mucho más grande y me da impresión. Me escribe todo el tiempo”.

A pesar de que la diferencia de edad es notable, la modelo admitió que la madurez del deportista la dejó sorprendida. explicó que cuando él habla tiene otra calle y otro pensamiento. Pero Sabrina dejó en claro que no tiene interés en avanzar con el joven y que se lo hizo saber.

Como era de esperarse, el chisme explotó en las redes y entre sus colegas. En medio del revuelo, en la televisión se animaron a tirar un nombre para identificar al candidato: aseguraron que, con un 98,5 por ciento de seguridad, se trata de Franco Mastantuono, quien juega en Italia.

Sin embargo, la ex de Luciano Castro no se quedó callada y salió a dar su versión en Instagram. En sus historias, Sabrina negó cualquier vínculo sentimental con el jugador y explicó que se divierte mezclando realidad con ficción en su segmento y que de repente todo se vuelve una locura, con gente nombrada que ni conoce.