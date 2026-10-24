Nito Artaza en el ojo de la tormenta: chats filtrados, una amante en España y una pareja no exclusiva

Espectáculos

El actor quedó en medio de una polémica luego de que se difundieran presuntas conversaciones privadas con una mujer que vive en España. La bomba explotó cuando Pepe Ochoa mostró mensajes que serían intercambios íntimos entre el artista y María José, sugiriendo que el vínculo seguía activo mientras él se mostraba acompañado públicamente en Argentina.

La versión de María José y el desplante en Instagram

Este viernes, María José rompió el silencio y contó que conoce a Artaza desde el año 2012, cuando coincidieron en Perugorría, Corrientes, durante una campaña. Según explicó, hubo etapas en las que no tuvieron contacto y aseguró que respetó la relación que el actor tuvo con Cecilia Milone. Sin embargo, afirmó que retomaron el vínculo después de que empezaran a circular rumores sobre la separación y el divorcio de la pareja.

Según el relato de María José, la reconexión empezó por Instagram, donde Artaza reaccionaba a sus publicaciones y le enviaba saludos, hasta que finalmente le pidió nuevamente su número de teléfono. La mujer, que tiene proyectos en España, aseguró que ambos hablaron sobre esos planes y que la relación era seria, algo que sus amigas y la gente en Corrientes ya sabían. Incluso contó que el actor tenía planeado viajar en noviembre para conocer a parte de su familia.

El problema empezó durante el cumpleaños de Nito. María José lo mencionó en una publicación de Instagram, pero se dio cuenta de que él no aceptó la etiqueta. Poco después, vio un posteo de una mujer llamada Paula y decidió preguntarle a Artaza al respecto. Según ella, él negó todo. Respecto a la filtración de los chats, María José rechazó haber sido quien los impulsara, cuestionando qué lógica tendría hacer eso. Al final, lanzó un dardo contra el actor: "Para mí, teníamos una relación. Hoy, nada, poco hombre. La gente tenía razón".

El descargo de Nito y la­"libertad" con Paula

Por otro lado, Pilar Smith leyó la respuesta de Artaza ante todo este lío. El actor negó rotundamente que su viaje a Europa tuviera como objetivo visitar a María José o conocer a su familia, asegurando que viaja para ver a su hija y a sus nietas, y también por cuestiones laborales. En un primer momento, Artaza fue tajante y afirmó: "No, no tengo novia".

Sin embargo, el actor después precisó su vínculo con Paula. Explicó que tiene una relación hermosa con ella y que comparten momentos, pero aclaró un punto fundamental: ambos decidieron no ser exclusivos. Según Artaza, no tienen por qué contarle a nadie cómo deciden relacionarse.

Paula y el vínculo sin rótulos

Paula apareció en la escena después de enterarse del caso al ver que su imagen quedó expuesta. Aseguró que mantiene una linda relación con Nito desde hace más de un año, un vínculo en el que comparten tiempo con amigos y familia. Contó que se conocieron a través de una amiga en común y descartó que haya una tercera en discordia.

Para Paula, la relación no tiene un rótulo ni un título. Afirmó que lo quiere mucho, pero que él es libre de hacer lo que quiera y ella también. Aunque aclaró que ella actualmente no sale con otras personas, señaló que en su pareja existe la libertad, siempre y cuando haya respeto y claridad. De hecho, dijo que cuando lo conoció sabía con quién se estaba metiendo y lo definió como una excelente persona, más allá de su imagen pública.

Sobre María José, Paula prefirió no meterse y dejó que el tema lo resolvieran Nito y la otra mujer. También remarcó que ella y Artaza fueron juntos a lugares públicos durante el último año y que nunca se ocultaron. Finalmente, confesó sentirse incómoda por la exposición mediática, ya que es una madre que trabaja y es una persona común que no se divierte apareciendo en este tipo de historias, aunque dijo desconocer si hubo conversaciones íntimas entre el actor y la mujer de España.