María O’Donnell se quedó con el Martín Fierro de Oro

Espectáculos

El miércoles 21 de octubre se llevó a cabo la entrega de los premios Martín Fierro de Radio, organizados por APTRA. La noche terminó con María O’Donnell levantando el galardón de Oro, el premio más importante de la ceremonia que reconoció a las producciones del período 2025/2026 en 32 categorías y cinco homenajes.

La conductora, que lleva casi diez años al frente de la primera mañana, dijo "qué emoción tan inesperada". Antes de la gala, había contado a LA NACION que si se quedaba con el Oro se desmayaba "acá mismo". Para ella, este Oro representa una trayectoria sostenida y no un simple pico de audiencia por algún evento puntual.

En su discurso, O’Donnell no se guardó nada y puso el dedo en la llaga sobre la desigualdad de género en la radiofonía. Remarcó que le costó muchísimo conseguir un programa de primera mañana porque los espacios donde se opina sobre política y economía siguen siendo predominantemente masculinos, señalando que "nos cuesta mucho a las mujeres que nos den ese lugar".

La periodista también recordó sus inicios en las redacciones de Página 12 y La Nación, y cómo llegó a la radio después de ser madre, medio del cual terminó enamorada. Al agradecer, mencionó a su equipo, a los oyentes y a figuras como Magdalena Ruiz Guiñazú, Jorge Lanata, Ernesto Tenembaum, Andy Kusnetzoff y Andrés Pandiella, quienes apostaron por su trabajo en Metro y Urbana Play.

Para cerrar, O’Donnell definió su estilo como un periodismo que no grita, no adjetiva y no se enoja, apostando a la conversación en lugar de apelar a los sentimientos de furia.

Totalmente comprensible lo de María: que te reconozcan la constancia en un medio que te pide permanencia es un golazo, pero que siga siendo tan difícil para las mujeres pisar fuerte en la primera mañana es, sinceramente, un bajón.