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El amor menos pensado: la joya de Ricardo Darín que volvió a romperla en Netflix

Mandy Mandopoulos · 10 de noviembre de 2026

El amor menos pensado volvió a ser una de las producciones más elegidas en Netflix y despertó el interés de los usuarios argentinos. La película, que llegó a los cines en 2018, experimentó una nueva etapa de popularidad gracias al streaming.

Ricardo Darín es uno de los actores más prolíficos y reconocidos del cine argentino. En esta historia, que dura dos horas y nueve minutos, comparte pantalla con Mercedes Morán bajo la dirección de Juan Vera.

El drama de dejar el nido

La trama se centra en Marcos, interpretado por Darín, y Ana, personaje de Morán. Ambos llevan 25 años de matrimonio y tienen una relación que parece estable y consolidada desde afuera. Sin embargo, la tranquilidad se termina cuando su único hijo decide viajar al extranjero para estudiar.

Como durante años sus proyectos y preocupaciones giraron en torno a la crianza, el hecho de verlo partir obliga a Marcos y Ana a mirarse nuevamente como pareja y como individuos. Lo que parecía ser una etapa de paz termina convirtiéndose en una crisis personal y sentimental.

Una decisión drástica y el humor adulto

En medio de esa revisión de deseos y expectativas, la pareja toma una decisión inesperada: separarse después de dos décadas y media de casados. La película plantea si es posible volver a enamorarse de otra persona después de haber compartido tanta vida con alguien.

La química entre Darín y Morán es la base para abordar los vínculos afectivos desde una perspectiva adulta, mezclando contradicciones humanas con situaciones que resultan absurdas o divertidas. La producción combina momentos emotivos con el humor para reflejar preocupaciones reales sobre la edad y los cambios personales.

Nuevos caminos individuales

El personaje de Marcos debe adaptarse a una realidad muy distinta y a una vida que ya no responde a las costumbres que mantuvo por décadas. Por otro lado, Ana busca descubrir nuevas facetas de su personalidad y encontrar su propio camino.

Aunque se separan, los diálogos y encuentros entre ambos muestran que mantienen una historia en común, siendo el corazón de una historia que analiza cómo la rutina transforma la vida cotidiana.

Con información de fuentes públicas, Wikipedia, YouTube, Instagram y TikTok.