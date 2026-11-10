El amor menos pensado: la joya de Ricardo Darín que volvió a romperla en Netflix

Espectáculos

El amor menos pensado volvió a ser una de las producciones más elegidas en Netflix y despertó el interés de los usuarios argentinos. La película, que llegó a los cines en 2018, experimentó una nueva etapa de popularidad gracias al streaming.

Ricardo Darín es uno de los actores más prolíficos y reconocidos del cine argentino. En esta historia, que dura dos horas y nueve minutos, comparte pantalla con Mercedes Morán bajo la dirección de Juan Vera.

El drama de dejar el nido

La trama se centra en Marcos, interpretado por Darín, y Ana, personaje de Morán. Ambos llevan 25 años de matrimonio y tienen una relación que parece estable y consolidada desde afuera. Sin embargo, la tranquilidad se termina cuando su único hijo decide viajar al extranjero para estudiar.

Como durante años sus proyectos y preocupaciones giraron en torno a la crianza, el hecho de verlo partir obliga a Marcos y Ana a mirarse nuevamente como pareja y como individuos. Lo que parecía ser una etapa de paz termina convirtiéndose en una crisis personal y sentimental.

Una decisión drástica y el humor adulto

En medio de esa revisión de deseos y expectativas, la pareja toma una decisión inesperada: separarse después de dos décadas y media de casados. La película plantea si es posible volver a enamorarse de otra persona después de haber compartido tanta vida con alguien.

La química entre Darín y Morán es la base para abordar los vínculos afectivos desde una perspectiva adulta, mezclando contradicciones humanas con situaciones que resultan absurdas o divertidas. La producción combina momentos emotivos con el humor para reflejar preocupaciones reales sobre la edad y los cambios personales.

Nuevos caminos individuales

El personaje de Marcos debe adaptarse a una realidad muy distinta y a una vida que ya no responde a las costumbres que mantuvo por décadas. Por otro lado, Ana busca descubrir nuevas facetas de su personalidad y encontrar su propio camino.

Aunque se separan, los diálogos y encuentros entre ambos muestran que mantienen una historia en común, siendo el corazón de una historia que analiza cómo la rutina transforma la vida cotidiana.