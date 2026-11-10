Ronnie Wood llevó el fuego de los Stones a Rosario

Espectáculos

El domingo 8 de noviembre, Ronnie Wood se presentó en el Metropolitano de Rosario en el marco de su Fearless Tour. El show arrancó a las 21 con el riff de “It’s only rock and roll, but I like it” y el músico sacándole chispazos a su Gibson Les Paul mientras el público lo coreaba a lo largo de la noche.

El setlist funcionó como una autobiografía del guitarrista, que recorrió seis décadas de música. No faltaron los hits de The Rolling Stones, como “Hey Negrita”, ni la crudeza del sonido de pub británico con temas de Faces. El show rescató joyas como “Flying”, “Ooh La La” y “Stay With Me”, canciones de la época en la que Wood compartió escenario con Rod Stewart y Ronnie Lane. También sumó “Am I Grooving You” de su etapa solista.

La noche tuvo un momento muy fuerte con la presencia de Imelda May. La cantante irlandesa se adueñó del escenario con una versión de “Remember (Walking in the Sand)”, mostrando una química increíble con Wood. Wood también despachó homenajes a las raíces que lo formaron, entre ellos un tributo a Aretha Franklin.

Ronnie se mostró extasiado y muy conectado con la energía de la gente. En un momento preguntó humildemente si se acordaban de una de sus canciones, y desató una ola de gritos y brazos agitándose en el aire. Al final, el músico tiró púas al público y lanzó un “Muchas gracias. Son hermosos. Los amamos”.

Para cerrar con todo el estilo argentino, Wood terminó el concierto saltando con la camiseta del 10 puesta y agitando la bandera argentina, demostrando que el vínculo entre los Stones y nuestro país sigue intacto. La visita a Rosario fue la oportunidad perfecta para federalizar el espíritu de la banda.