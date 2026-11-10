Movida en El Trece: cambian el horario de La Noche de Mirtha

Espectáculos

A partir del sábado 14 de noviembre, La Noche de Mirtha Legrand cambia su horario y se empezará a emitir a las 22.30, una hora más tarde de lo habitual. El ciclo, que actualmente conduce Juana Viale mientras la Chiqui se recupera, sufrió este ajuste drástico debido al bajo rating que registró en las últimas semanas.

En el hueco que deja el programa a las 21.30, debutará Todo Sigue Igual. Este nuevo ciclo estará a cargo de Roberto Moldavsky y Toto Kirzner, y promete una mezcla de humor, música y actualidad con un contrapunto generacional entre los conductores. Para sumar onda, contarán con la banda en vivo de La Valentín Gómez. Para Kirzner, este proyecto marca su segunda experiencia en televisión después de su paso por Una de Dos.

La semana pasada estuvo movida para Viale. El sábado 7 de noviembre recibió en su mesa al Dr. Daniel López Rosetti, Jorge Fernández Díaz, Jorge Brito y Marcelo Longobardi. Sin embargo, el domingo 8 de noviembre, Almorzando con Juana no salió al aire en su horario habitual del mediodía.

El motivo de la cancelación del domingo fue la visita del Papa León XIV a la Argentina y la cobertura especial que realizó el canal sobre su llegada. La decisión se diferenció de Telefe, que mantuvo La Peña de Morfi en su horario habitual y enfocó la transmisión del sumo pontífice desde las 16 horas con flashes informativos de Rodolfo Barilli.

Con este nuevo esquema, Juana Viale va a competir únicamente contra PH: Podemos Hablar. En ese programa, Andy Kusnetzoff tendrá como invitados a Cande Molfese, Iván Noble, Rocío Marengo, Grego Rossello y Hernán Drago.