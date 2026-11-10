Mariano Martínez se mandó un moco y llamó "Ladri" a Lali Espósito en vivo

Espectáculos

Mariano Martínez quedó en el ojo de la tormenta después de un momento viral en el programa La Jaula de la Moda. Mientras presentaba los looks del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, el actor se refirió a su expareja usando un apodo despectivo que cayó muy mal entre los seguidores de la cantante.

La secuencia ocurrió cuando Martínez tenía que introducir el análisis de los atuendos de los recién casados. "Para puntuar y para ver. Vamos a ir con los looks de Ladri... Lali y Pedro en su flamante casamiento", soltó frente a cámara. Después de decir esa palabra, siguió con la presentación y pasó a las imágenes de la fiesta sin dar ninguna explicación.

El término fue interpretado como una chicana hacia la artista y reavivó los rumores sobre la mala relación que habrían quedado tras su separación. Además, la palabra remite a acusaciones de hace años sobre supuestos cobros de dinero del Estado por shows gratuitos de la cantante. Aunque el fragmento del video no permite confirmar si fue un error al hablar o un ataque intencional, el clip voló por las redes sociales.

Una relación con finales complicados

El vínculo entre Martínez y Espósito empezó en 2015, cuando trabajaron juntos en la ficción Esperanza mía. El romance duró unos seis meses y la ruptura quedó marcada por distintas versiones sobre el distanciamiento. Desde entonces, el actor apareció ocasionalmente en charlas sobre la vida personal de Lali.

El casamiento con Rosemblat volvió a poner a Mariano en el radar de los programas de chimentos. En los días previos, varios medios buscaron su reacción sobre la boda y el actor ya había pasado por un momento de incomodidad al ser consultado por el tema.

El descargo de los usuarios

En X e Instagram, la gente no tuvo piedad y cuestionó la forma en que el actor se refirió a su ex. "Qué feo envejecer así. Resentido", escribió un usuario. Otros fueron más allá y se metieron con su estilo, con comentarios sobre su sombrero y sobre cómo lo trató el paso del tiempo.

Sinceramente, ¿a quién se le ocurre tirar un comentario así en vivo? No sabemos si fue un desliz o una mala intención, pero quedar como el resentido de la historia no es la mejor jugada.