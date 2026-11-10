Roberto Galán: el casamentero que unió a Perón con Evita y a otras 50 parejas

Espectáculos

Roberto Galán fue un emblema del espectáculo que convirtió la búsqueda de pareja en un show televisivo. El conductor manejaba un formato donde juntaba a tres hombres y tres mujeres que buscaban una relación seria. A través de preguntas directas sobre si el candidato era propietario o inquilino, si había tenido novia o qué lado de la cama ocupaba, Galán indagaba para que el público conociera a los participantes.

Cuando dos personas se elegían mutuamente, Galán pronunciaba una frase muy esperada. Los elegidos pasaban al "living del amor" para darse su primer beso en público y recibían premios como una cena para su primera cita. El objetivo final era una vivienda premoldeada que podían ganar si llegaban al altar.

El fenómeno de Yo me quiero casar, ¿y usted?

Este ciclo se estrenó el 15 de noviembre de 1971 en Teleonce y se mantuvo vigente hasta 1998. Fue un éxito masivo que llegó a superar los 60 puntos de rating. Aunque el fin principal era el entretenimiento y la facturación, el programa logró unir en matrimonio a cincuenta parejas. Catorce de esos enlaces se realizaron frente a las cámaras y, según los registros, ninguna de esas uniones terminó en divorcio.

El celestino de los presidentes

Mucho antes de la televisión, Galán ya demostraba un don para unir corazones. El 22 de enero de 1944, durante un acto benéfico en el Luna Park para los afectados por el terremoto de San Juan, Galán fue el responsable de presentar a Juan Domingo Perón y Eva Duarte. Duarte quería que el conductor la subiera al escenario para recitar poesías, pero como no había espacio, Galán propuso que ella formara parte de un comité de recepción para Perón. Esta pareja se casó por civil el 22 de octubre de 1945 y por iglesia el 10 de diciembre de ese mismo año.

El historial de Galán como mediador continuó años después. A mediados de la década del 50, cuando Perón estaba exiliado, en Panamá, presentó a Juan Domingo Perón a María Estela Martínez, conocida como Isabel Perón, quien en ese entonces participaba de una gira de ballet. El ex presidente se casó con ella el 5 de enero de 1961. Posteriormente, en las elecciones de 1973, la fórmula Perón-Perón ganó y asumieron el 12 de octubre de aquel año. Tras la muerte del mandatario el 1 de julio de 1974, Isabel Perón asumió la presidencia, siendo la primera mujer en ocupar el cargo.

Los amores de Roberto

En su vida personal, Galán también tuvo romances intensos. En 1946 tuvo una historia breve con la actriz Olga Zubarry. También se lo vinculó con Rita Hayworth durante una estadía en Europa y tuvo un viaje idílico a París con la cantante folclórica Olga Gutiérrez. Más tarde convivió en su departamento de Callao y Las Heras con la actriz de teatro Teresa Anchorena Palacios.

Sin embargo, su relación más trascendente fue con Inés Miguens, cantante de tango de la orquesta de Osvaldo Pugliese, con quien pasó por el Registro Civil y quien fue una de las mujeres más importantes de su vida.