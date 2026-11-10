Gastón Edul se fue de escapada a Mendoza: vinos, lujo y looks rockeros

Espectáculos

Gastón Edul eligió Mendoza para disfrutar de un fin de semana acompañado por un nutrido grupo de amigos. El periodista deportivo combinó experiencias gastronómicas, sabores locales y los paisajes de montaña y viñedos, recorriendo algunos de los establecimientos más reconocidos de la provincia.

Entre tintos y aceites de oliva

Uno de los puntos fuertes del viaje fue la visita a Casa Vigil Chachingo, ubicada en Maipú. Allí, Edul se enfocó en la propuesta gastronómica y los vinos, donde mostró una clara preferencia por los tintos y, específicamente, por la línea Gran Enemigo. Esta etiqueta es uno de los grandes emblemas de Alejandro Vigil y una de las más reconocidas internacionalmente; la visita combinó platos, copas y una experiencia en torno a la identidad vitivinícola mendocina.

El recorrido no se quedó solo en el vino. El periodista pasó por Laur, la olivícola y acetaia de Maipú, que es premiada por su producción de aceite de oliva. En este lugar pudo conocer el proceso de elaboración y recorrer las instalaciones, acercándose a una industria que es parte de la tradición productiva de la zona, lo que le permitió descubrir otro de los productos estrella de la provincia.

Gastronomía, música y relax

En el plano culinario, la agenda incluyó una visita a Isidris Restaurante, un lugar que forma parte del circuito de alta gama de Mendoza. Para cerrar la transición entre la comida y la música, se sumó al sunset de Bardo en la Bodega. Esta propuesta permite pasar la tarde y la noche entre viñedos, combinando la música con el entorno natural mendocino y la compañía de sus amigos.

Para descansar, Edul eligió el hotel Puesto del Indio, un establecimiento súper premium situado en el oeste mendocino. El lugar está rodeado de naturaleza y le permitió disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad y de la inmensidad de los paisajes de la precordillera. En sus publicaciones, destacó la belleza de estos escenarios, donde la tranquilidad y el verde de la montaña fueron los protagonistas.

El análisis de los outfits

Además de los paseos, Edul compartió tres looks distintos que reflejaron una estética casual, cómoda y masculina, mezclando prendas clásicas con toques urbanos.

El primer conjunto fue una apuesta fresca y descontracturada: utilizó una camisa blanca de mangas largas arremangadas, pantalón beige de corte relajado, reloj y anteojos de sol oscuros. Esta combinación de tonos neutros resultó ideal para las jornadas al aire libre.

Para otro momento, el periodista optó por una impronta más urbana y con aires rockeros. Eligió una campera negra de cuero, pantalón oscuro y anteojos de sol, logrando una silueta más marcada y un estilo informal para salir con sus amigos.

En una tercera oportunidad, volvió a usar la campera de cuero negra, pero esta vez la combinó con una camisa celeste abierta en el cuello. Este pequeño cambio modificó el registro del outfit, dándole un toque más relajado. El look se completó con los anteojos de sol y una copa de vino en la mano, sintetizando el espíritu de disfrutar sin formalidades.