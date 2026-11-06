Tini, Lali y María Becerra saltaron por el ataque transfóbico en Palermo

Espectáculos

Entre la noche del domingo 1 de noviembre y la madrugada del lunes, se vivió una situación horrorosa en Palermo. Un grupo numeroso de jóvenes, muchos de ellos en bicicleta, persiguió y golpeó con distintos objetos a mujeres transgénero. No solo se quedaron en la agresión física: los atacantes filmaron todo y subieron los videos a las redes sociales con mensajes de burla.

El repudio fue inmediato y llegó a las redes de las figuras más fuertes del espectáculo, que usaron sus plataformas para solidarizarse con las víctimas y pedir que se deje de naturalizar la violencia.

Tini Stoessel fue una de las más contundentes. En un descargo extenso, escribió que «salieron a cazar personas trans en los bosques de Palermo. A cazarlas». Visiblemente indignada, se preguntó hasta cuándo vamos a tener que salir a repudiar lo mismo y expresó lo doloroso que resulta que seguir existiendo sea una lucha. Al final, les dedicó su amor, respeto y apoyo a las personas trans.

María Becerra también se sumó al repudio asegurando que lo pasado con las mujeres trans agredidas duele e indigna mucho. Según la cantante, nadie debería vivir con miedo por ser quien es ni acostumbrarse a la indiferencia. Becerra hizo hincapié en la responsabilidad de acompañar a la comunidad LGBTQ+ y recordó que la defensa de sus derechos no puede quedar solo en manos de quienes integran la comunidad. Además, aprovechó para convocar a participar de la Marcha del Orgullo este sábado 7 de noviembre.

Lali Espósito, por su parte, no solo cuestionó la violencia, sino que lanzó una crítica feroz a la prensa. Apuntó contra la manera en que algunos medios priorizaron cubrir un casamiento antes que el ataque. «Veo a algunos medios más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a cazar travestis. Total normalidad y silencio», disparó en una publicación que generó repercusiones.