Mariana Nannis criticó el lugar de nacimiento de su nieta y Alex Caniggia la liquidó: "sos una rata de alcantarilla"

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Mariana Nannis volvió a estar en el ojo de la tormenta tras hacer un comentario sobre el lugar de nacimiento de su nieta, Venezia, que generó indignación generalizada. Todo ocurrió durante una comunicación telefónica donde el periodista Santiago Riva Roy le preguntó qué sentía por la nena y si era cierto que la había discriminado por el origen de su madre, basándose en que Melody Luz había denunciado una actitud racista por parte de la mediática.

Lejos de evitar el tema, Nannis respondió que no tenía la culpa de que la nena hubiera nacido en San Martín. Cuando el periodista le marcó que estaba mencionando el origen y le preguntó si para ella alguien era menos persona por nacer en San Martín que vivir en Barcelona, ella rechazó esa interpretación. Según Nannis, la gente es simplemente buena o mala.

Antes de cortar la comunicación de forma abrupta, Nannis provocó al conductor y le sugirió que llamara a Melody, porque con ella no tenía nada que hablar.

La respuesta de Melody Luz

Melody Luz no se quedó callada y respondió a los dichos de su suegra en una entrevista. La bailarina confesó su malestar, aunque admitió que las declaraciones ya no la sorprendían, comparando a Nannis con un burro que solo sabe dar patadas. Según Melody, los ataques de la exmodelo no son algo nuevo y aseguró que nunca le hizo nada, aunque siempre que Nannis pudo dirigirse a ella lo hizo con ataques.

La bailarina fue tajante sobre el futuro del vínculo: no quiere que su hija conozca a Nannis ni le interesa tener una relación con ella, especialmente porque considera que la mediática se dirigió de forma fea tanto a ella como a la pequeña, que actualmente vive en otro país. Para Melody, el lugar de abuela en la vida de Venezia lo ocupa su propia madre, quien es la que cuida a la nena y la llena de afecto.

Además, Melody remarcó que siente orgullo de venir de San Martín y de que su madre sea de un pueblo de Entre Ríos. Aseguró que haberla "remado abajo" la hace ser una persona humilde, trabajadora y buena, por lo que no entiende qué podría cuestionar Nannis sobre ella, ya que si no trabajara, probablemente también se quejaría.

El estallido de Alex Caniggia

Si la respuesta de Melody fue firme, la de Alex Caniggia fue un incendio. El modelo e influencer subió un video a Instagram donde apuntó contra su madre sin anestesia. Visiblemente enojado, cuestionó qué nivel de "miseria humana" hay que tener para criticar a una bebé de tres años que, además, es su propia nieta. Para Alex, no importa si alguien nace en San Martín, Alsina, Lanús, Tigre, Mónaco o Ginebra, y afirmó que el verdadero problema es la mentalidad de quien cree que un barrio determina el valor de una persona.

Alex aprovechó para confirmar que el vínculo con su madre se rompió definitivamente y que ya no existe posibilidad de vuelta atrás. Fue contundente al decir que no todos los vínculos familiares merecen conservarse y aseguró que, para él, su madre ya no existe, reafirmando una postura que ya había mencionado anteriormente.

El mediático también defendió a su hermana, Charlotte, denunciando que Nannis tuvo una actitud despectiva con ella por ganar "dos pesos con 50" y no estar a su nivel. Alex se preguntó dónde se había visto a una madre hablando así de una hija y afirmó que humillar a los hijos no es señal de grandeza, sino de ser una persona miserable. Cerró el video con una frase muy dura contra ella, en la que la llamó "rata de alcantarilla".

Mariana Nannis es la exmodelo y expareja de Claudio Paul Caniggia, mientras que Alex Caniggia es modelo, influencer y cantante, hijo de ambos.