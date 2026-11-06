Flor Vigna y la deuda de 130.000 dólares que la llevó a vender contenido para adultos

Espectáculos

Flor Vigna pasó por el programa de streaming de Martín Cirio y no se guardó nada. Después de su experiencia en La Casa de los Famosos México, la artista reveló que arrastra una deuda de 130.000 dólares. El problema empezó con un adelanto que recibió de una discográfica, pero una parte de esa plata terminó en manos de un mánager. Según Flor, nunca pudo recuperarse totalmente de ese golpe económico.

Para tratar de saldar ese pasivo, Vigna confesó que sus videoclips no le dejan plata directa, ya que todo lo que generan se usa para pagar la deuda. En medio de esa búsqueda de independencia, decidió abrir una cuenta en una plataforma de contenido para adultos. Pero ojo, que no es cualquier cosa: Flor dejó claro que el material que sube no es explícito y que siempre respeta sus propios límites. Además, aclaró que no busca ser ejemplo de nadie ni hacer apología de la plataforma, sino simplemente contar su situación actual.

Cómo funciona su método de trabajo

Flor no entró a este mundo a ciegas. Primero empezó a indagar preguntándole a colegas que ya usaban estas plataformas. Lo que más la convenció fue la posibilidad de generar un vínculo directo y personalizado con los seguidores.

El método que aplica Vigna para gestionar su cuenta como un negocio propio se basa en los siguientes pasos:

Primero, establece una comunicación cercana con los fans. El objetivo es que el suscriptor sienta que hay un trato humano, llegando a saber datos personales como el nombre de la madre, la fecha de cumpleaños o el color favorito de la persona.

Luego, mantiene conversaciones personalizadas y envía saludos. De esta manera, se encarga de conocer a fondo la vida de sus suscriptores más activos.

Finalmente, gestiona el contenido bajo sus propias reglas, separando la libertad corporal que muestra en sus shows de baile de su vida íntima. En este punto, mencionó que se identifica como demisexual y que, a pesar de lo que hace en la plataforma, en una cita real no se anima a tener relaciones sexuales.

Todo este camino es, para ella, una salida pragmática para dejar de depender de terceros. Después de invertir en su carrera musical y tener resultados negativos, Flor admite que perdió fuerte y que ahora prefiere definirse como empresaria de su propio contenido.

La charla con Cirio también tuvo su momento Random. Vigna confesó que alguna vez le escribió al conductor para preguntarle si debía entrar a Gran Hermano Argentina, pero que nunca recibió respuesta. Cirio dijo no recordar el mensaje y tiró que, menos mal, no entró.

Sinceramente, nos parece re valiente que hable de la plata y de los mánagers que te clavan, porque en este medio pasa todo el tiempo y nadie dice nada. Que use una plataforma para salir del horno es una decisión inteligente y pragmática. ¿Ustedes pagarían para chusmear el contenido de Flor?