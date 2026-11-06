Sylvester Stallone llamó a Nico Vázquez y lo dejó recalculando

Espectáculos

Imaginate estar tranqui en tu casa y que de repente te aparezca Sylvester Stallone en la pantalla del celular. Eso fue exactamente lo que le pasó a Nico Vázquez hace algunas semanas, cuando recibió una videollamada del actor estadounidense para felicitarlo por su trabajo en Rocky, la obra que protagoniza y dirige en el Teatro Lola Membrives desde 2025.

Nico compartió los detalles de este encuentro virtual en sus redes sociales y contó que Stallone se sentía orgulloso de lo que habían hecho en Argentina con su obra maestra. Según el actor, Sly destacó que lograron llevar la historia al teatro de una manera "tan real, tan humana y con tanto corazón".

Pero el elogio no terminó ahí. Stallone también lo felicitó específicamente por su desempeño como actor, director y productor general. Además, se tomó un momento para reconocer el enorme trabajo de todos sus compañeros del elenco.

Nico aprovechó para contarle a la estrella de Hollywood lo que Rocky representa en su vida. Le confesó que conoció la película de chico gracias a su papá y que, con el tiempo, él mismo le transmitió esa pasión a su hermano Santiago. Para cerrar con broche de oro, le aseguró que Rocky es el personaje de su vida y su héroe favorito.