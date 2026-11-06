Paula Chaves entró en pánico por una cirugía: el pedido desesperado que le hizo a su médico

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Paula Chaves tiene que someterse a una cirugía en la mano y el tema no es la operación en sí, sino lo que viene antes. La conductora confesó que le tiene pánico a la anestesia, específicamente al miedo de quedar atrapada sin poder despertar.

Para tratar de calmar los nervios, Paula no se guardó nada y compartió en sus redes sociales las capturas de pantalla de los mensajes que intercambió con su equipo médico. Primero contactó al anestesiólogo para despejar sus dudas, luego de que el médico que la va a operar le pasara el teléfono del profesional.

El ruego por la anestesia local

Después de hablar con el especialista, Paula le escribió a su médico que lo había vuelto loco al anestesiólogo y le hizo un pedido: que le hiciera anestesia local, porque si no iba a seguir postergando la operación por su pánico.

El médico la tranquilizó asegurándole que no sería doloroso y que no había problema en hacerlo como ella prefiera. Ante esto, Paula comentó que parió sin anestesia y que esto no podía ser peor. El profesional le respondió que no había comparación. Junto a la publicación, la conductora comentó que con el médico no tiene ni un límite.

Un historial lleno de fobias

Este miedo a la anestesia es solo una pieza más del rompecabezas de Paula. La modelo ya había contado que convive con múltiples fobias que afectan su día a día. Una de las más fuertes es el temor a volar; en agosto publicó un video donde mostraba, con humor, los pensamientos catastróficos que tiene cada vez que sube a un avión, convencida de que la aeronave podría caerse.

También tiene una relación complicada con los ascensores. Paula explicó que siente una especie de claustrofobia ligada a la pérdida de control y al miedo a quedar encerrada si algo falla. Contó que una vez, estando embarazada de ocho meses y medio, prefirió subir y bajar 19 pisos por la escalera antes que usar el elevador.

Otros miedos y manías

La lista de cosas que ponen nerviosa a Paula sigue. Mencionó que le tiene bastante miedo al torno del dentista, aunque aclaró que no llega a ser una fobia total.

Además de los miedos, la conductora contó que una vez su marido le pegó un TOC: el volumen del televisor en número par.

Paula Chaves es una modelo, actriz y conductora argentina.