Rusherking recordó el caos de su relación con la China Suárez y confesó que se quería morir

Espectáculos

El trapero recordó que, siendo alguien recontra tímido y viniendo de Santiago del Estero, el despliegue mediático que se le vino encima fue un golpe muy fuerte.

La China Suárez es una actriz y cantante argentina, conocida por haber participado en la serie Casi ángeles. La pareja duró casi un año e incluso llegaron a hacer colaboraciones musicales juntos.

El terror de salir en pantuflas

Lo que más angustió al músico no fueron los chismes en sí, sino la persecución constante de los medios. Rusherking fue muy claro al decir que podía bancar que se dijera cualquier mentira, pero que el problema real era la falta de privacidad. Relató que salía de su casa en pantuflas y se encontraba con reporteros, cámaras y micrófonos esperándolo ahí mismo.

Según el artista, lo peor era el tipo de preguntas que le hacían los periodistas. Aseguró que algunos periodistas le hacían las preguntas más banales para provocar respuestas igual de banales.

El misterio detrás del "me fui mundial"

En medio de ese frenesí, surgió una frase que terminó quedando grabada en la cultura popular. Durante un móvil de televisión en 2022, Rusherking describió su relación con la China con la frase "me fui mundial".

Aunque hoy la frase es un meme que la gente usa para todo, el cantante confesó que después de decirla se quería morir y se preguntaba por qué nadie lo había cuidado en ese momento. El impacto fue tal que empezó a recibir etiquetas en historias de Instagram donde asociaban el "me fui mundial" con productos como alfajores o hamburguesas dobles.

Sin embargo, la expresión no nació del aire. Rusherking explicó que era algo que usaba siempre con su grupo de amigos para decir que habían logrado algo importante o que la habían roto. Contó que venía con el "me fui mundial" toda la semana y, sobre la repercusión posterior, reflexionó: "No fue tan grave pero quedé medio bananita".

Una nueva etapa sin quilombos

El artista, quien también es empresario gastronómico, actualmente transita una realidad muy distinta. En una entrevista con Pergolini, confirmó que está en pareja con Stef Jegier y aseguró que ahora se encuentra re alejado del quilombo porque no quiere más conflictos.

Cuando el conductor le recordó que en el pasado se había metido en situaciones complicadas debido a sus noviazgos mediáticos, mencionando específicamente sus relaciones con María Becerra y la China Suárez, Rusherking fue corto y tajante. Cerró el tema asegurando que de todo eso ya salió.