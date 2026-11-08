Thiago Medina se sumó al juego y abrió un casting para buscar novia

Espectáculos

Thiago Medina anunció que abrirá un casting para conseguir novia. La noticia llegó a través de un video compartido por su hermana, Camilota, en sus historias de Instagram, donde se los ve a los dos entre risas.

En la grabación, Camilota fue la encargada de dar el primer paso y lanzó la invitación a sus seguidores: “Está abierto el casting para buscarle novia a mi hermano”.

Thiago reaccionó entre risas, entró en el juego y dejó claro que no va a elegir a cualquiera. El ex concursante adelantó que va a poner sus propias condiciones y dejó un link.

Lo que hace que este movimiento sea mucho más picante es el timing. El video apareció justo mientras Daniela Celis, la madre de sus hijas, mantiene abierta su propia convocatoria para conocer hombres. Por eso, en las redes sociales ya empezaron a saltar las teorías y muchos usuarios interpretan que el anuncio de Thiago no fue casualidad, sino que podría ser una burla hacia su expareja.

Camilota volvió a referirse a la búsqueda de pareja de su hermano en otra historia, con una frase breve: “Dice que busca novia”.