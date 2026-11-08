La mesaza de Juana Viale: quiénes fueron los invitados el sábado 7 de noviembre

Espectáculos

El sábado 7 de noviembre, Juana Viale estuvo al frente de La Noche de Mirtha en eltrece. La actriz y conductora, que lidera el programa hasta que vuelva la Chiqui, organizó una cena donde se mezclaron temas de espectáculo y actualidad.

En esta oportunidad, la mesa estuvo cargada de perfiles fuertes. Juana Viale compartió la velada con el periodista y conductor Marcelo Longobardi, además del escritor y periodista Jorge Fernández Díaz.

El grupo se completó con Jorge Brito, el empresario y dirigente deportivo vinculado al sector bancario y a River Plate, y el médico clínico y divulgador científico Daniel López Rosetti.