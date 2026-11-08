Preocupación por Carmen Barbieri: volvió a ser internada

Espectáculos

Carmen Barbieri volvió a ser internada en la Clínica Zabala de Belgrano. La conductora de Canal 9 había acudido al centro médico para realizarse algunos estudios porque no se sentía bien, .

A fines del mes pasado, Carmen atravesó un cuadro de broncoespasmo, gripe y una fiebre alta que llegó a los 40 grados. Esa situación la dejó muy debilitada y la obligó a faltar a su programa televisivo. En aquel momento, también sufrió mareos y episodios de baja presión, aunque logró recuperarse y volver a laburar.

De hecho, hace unos días se la vio activa, ya que declaró como testigo en el juicio a Aníbal Lotocki para acompañar a su amiga Sandra Domínguez.

A fines de octubre, la animadora se descompensó en la calle justo cuando estaba por ir a trabajar. Según explicó en un audio, sufrió una lipotimia mientras subía al auto. Si bien aclaró que no perdió el conocimiento, tuvo que volver a su casa a acostarse y faltó al programa el martes siguiente.

En aquel entonces, Carmen contó que el médico ya le había dado el alta el domingo y que el lunes muy temprano quiso volver a trabajar.