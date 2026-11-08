Sabrina Rojas reveló por qué desapareció de la tele: su hijo Fausto estuvo internado

Espectáculos

Sabrina Rojas pasó unos días de mucha tensión porque su hijo Fausto tuvo que ser internado durante tres jornadas debido a un cuadro de asma. La conductora decidió priorizar la salud del chico y se mantuvo a su lado durante todo el tiempo que duró la atención médica en el centro de salud.

Para dar tranquilidad a sus seguidores, que ya habían empezado a notar que no aparecía en su ciclo de televisión, Sabrina usó sus redes sociales para contar lo que estaba pasando. A través de una historia de Instagram, explicó que no se movió del lado de su hijo y que esa fue la razón de su ausencia en el aire.

Para ilustrar el momento, compartió una foto de la habitación del hospital donde se la ve descansando en una silla al lado de los equipos médicos, mientras Fausto seguía acostado en la cama. Fue una forma directa de responder a quienes le preguntaban por qué no estaba trabajando.

Por suerte, la noticia terminó bien. Sabrina confirmó que el chico ya recibió el alta médica y que el chico ya se encontraba nuevamente en su casa. Según contó la conductora, ya todo volvió a la normalidad, aunque no entró en detalles sobre qué fue lo que provocó el episodio de asma ni cuál fue el tratamiento exacto que recibió Fausto durante la internación.