El arte de ser un Susano: el manual de supervivencia junto a la diva

Espectáculos

Todos los conocen como los Susanos, pero el trabajo iba bastante más allá de acercar una carpeta o alcanzar un micrófono. Alejandro Cupitó, Daniel Romero y Marcelo Bezina se juntaron hace poco y dejaron en claro que el puesto exigía estar muy atento.

El objetivo principal era que la dinámica del programa no se cortara por nada. El asistente funcionaba como el intermediario clave entre Susana y la producción, asegurando que el ritmo del prime time de Telefe no decayera.

El método: cómo se hace un asistente de primera

Para ejecutar el rol correctamente, el Susano debía seguir una serie de pasos estrictos basados en la observación constante:

Primero, la regla de oro era mirar a Susana todo el tiempo.

Segundo, el asistente debía saber exactamente qué necesitaba la conductora y anticiparse a cada movimiento. Esto incluía acompañarla en sus traslados por el estudio y resolver un problema sin que el programa perdiera ritmo.

Finalmente, el trabajo operativo consistía en acercarle carpetas, alcanzarle el micrófono y asegurar que ella estuviera plena en su desempeño para que el programa saliera diez puntos.

Tres perfiles, tres formas de sobrevivir

Aunque el manual era el mismo, cada uno le puso su impronta. Marcelo Bezina, quien entró en 2004 con 24 años y fue el que más tiempo duró en el puesto (quince años), era el más atento y responsable. Su obsesión por el detalle lo convirtió en la mano derecha definitiva y el protagonista del clásico "¿Marcelito estás ahí?".

Por otro lado, Alejandro Cupitó entró en 2007 y decidió romper el molde. Con su caradurez, como él mismo la define, logró para improvisar al aire, participar en sketches y construir una relación de confianza con la diva. Él mismo admite que era el más rebelde y espontáneo, el que hacía de galán y se animaba a hablar, convencido de que quedarse parado sin hacer nada era una pérdida de tiempo.

Daniel Romero llegó más tarde, entrando en reemplazo de Cupitó en 2013. Era el prolijo del grupo; en su debut, con un programa que rondó los 30 puntos de rating, estaba paralizado por los nervios y mantuvo la sonrisa durante todo el programa, como le habían indicado.

Los caminos hacia el casting

Llegar a ese lugar no fue sencillo y cada uno tuvo una historia distinta. Cupitó, que dejó Ingeniería electrónica para modelar, ganó el concurso Chico 10 del ciclo de Susana. Aunque al principio no quería ir al casting, terminó aceptando con la condición de no hacer las tres cuadras de fila.

Bezina entró gracias a que el novio de su hermana tenía una pizzería cerca de los estudios de Telefe y le avisó de la búsqueda. En el casting, que ya estaba cerrando, lo dejaron pasar, lo hicieron bailar y grabó un video diciendo: "Susana espero que te guste lo que hago".

Romero, periodista deportivo y modelo, fue finalista de Mister Primavera. A los 26 años pasó por un casting masivo y el impacto de quedar seleccionado fue tal que terminó llorando junto a sus padres en la cocina de su casa.