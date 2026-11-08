C5N se planta fuerte en los nominados a los Martín Fierro de Cable 2026

Espectáculos

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) soltó la lista de nominados para los Martín Fierro de Cable 2026 y C5N viene con todo. El canal logró meterse en los rubros más pesados, desde la actualidad y el análisis político hasta la producción integral y los informes de salud.

En la categoría Periodístico, la pelea está picante con Argenzuela, que conduce Jorge Rial, y Minuto Uno, al mando de Gustavo "Gato" Sylvestre. Por el lado de los Magazines, Duro de Domar, con Pablo Duggan a la cabeza, busca el premio, mientras que Right Now, conducido por Julieta Camaño, compite en el rubro de Entrevistas.

El canal también tiene presencia en temas más específicos: Doctor C, con el Dr. Guillermo Capuya, está ternado en Temas Médicos, y C5N en tu barrio, con Diego Costa, compite en Juegos / Entretenimientos / Reality / Humor. Además, la señal fue nominada en Servicio Informativo por su cobertura de la temporada y en Producción Integral por su labor general.

En cuanto a los premios individuales, Rosario Ayerdi quedó nominada a Labor Periodística Femenina por su trabajo en Argenzuela, y Alejandro Bercovich busca el de Labor Periodística Masculina por sus programas La Ley de la Selva y Periodistas. El rubro de Cronista / Movilero tiene a Alejandro Moreyra y Andrés Lerner compite como Columnista Económico por sus aportes en Minuto Uno.

La gala donde se repartirán los premios será el jueves 12 de noviembre. De la conducción se encargan Marina Calabró y Sergio Lapegüe.