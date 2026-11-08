Maru Botana no tuvo piedad y comparó a los famosos de MasterChef con pollitos mojados

Espectáculos

Verlos ahí tipo pollitos mojados, nerviosos porque les salió mal o frustrados. Así fue como Maru Botana describió a los participantes de MasterChef Celebrity. Para la jurada, es loquísimo verlos a todos, sobre todo en diferente situación: todos conductores, expuestos ante la exigencia de cocinar en el certamen.

Botana participa por primera vez de forma estable en el programa, como jurada de la edición de Telefe, y asegura que hay un juego divertido en ver a los famosos en situaciones tan diferentes a las que están acostumbrados. Según ella, es una burbuja donde están todos ahí y tienen que cocinar, no queda otra.

¿Hay envidias en la cocina?

Cuando le preguntaron si Karina Mazzocco, una de las mejores evaluadas de las últimas galas, genera celos o si sus compañeros la miran de reojo, Botana respondió: "Está cambiando todo".

Sobre el favoritismo en la competencia, la jurada agregó que todos los días pasan cosas distintas. Eso sí, tuvo palabras cariñosas para Martita Fort, a quien definió como muy querida. En general, Botana siente que el grupo es tremendo y que están muy encariñados entre sí.

En declaraciones anteriores, había dicho que estaba "disfrutando muchísimo" su participación y que los concursantes, Wanda Nara y el resto del equipo la hacían sentir cómoda.

Basta de críticas por el tamaño de las porciones

La polémica también apareció en la charla por la forma en que Maru prueba los platos. Algunos usuarios en redes sociales la habían criticado por comer porciones muy chicas, separar los ingredientes o revisar la comida con los cubiertos antes de opinar.

Botana mencionó a Dolli Irigoyen y respondió: "Ya la escucharon a Doly. Basta, basta. Hace cuarenta años que cocino. Basta". En una entrevista anterior había dicho: "Yo como muy poquito, como un pajarito" y "Hace más de treinta años que cocino. Sé cuándo las cosas están ricas, bien y mal".

En este punto, Dolli Irigoyen salió a defenderla públicamente. Irigoyen la calificó como una gran profesional, dijo que la llevó ella a Utilísima y cuestionó los mensajes anónimos "destruyendo a una persona", que le parecen una agresión y una falta de respeto.

La tele de antes vs. la de ahora

Para cerrar, Maru lanzó una reflexión sobre el estado actual de la televisión. Dijo: "Tengo mucha tele y por eso está más complicada ahora. La mía era más divertida".

Cuando le preguntaron si se refería a una tele distinta a la actual, confirmó que sí. La edición en la que participa comparte pantalla en Telefe con MasterChef Junior, la versión infantil del formato.