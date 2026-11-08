Matt Damon reveló que su esposa argentina sufrió un aneurisma cerebral

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Matt Damon contó, en una entrevista con GQ, un momento crítico: en marzo de 2024, su esposa, la argentina Luciana Barroso, sufrió un aneurisma cerebral. El problema de salud ocurrió justo en medio de la temporada de premios de Hollywood, mientras la película Oppenheimer era una de las protagonistas.

La situación fue tan grave que Luciana tuvo que ser operada del cerebro la semana previa a la ceremonia de los Oscar. Debido a la complejidad de la intervención quirúrgica, la pareja tuvo que cambiar todos sus planes para la entrega de premios, ya que la prioridad absoluta era la recuperación de Barroso.

Sin embargo, hubo un detalle que dejó al actor muy emocionado. Apenas Luciana sintió que recuperaba su energía y se sentía lo suficientemente bien para levantarse, decidió ponerse un vestido y acompañarlo a la fiesta posterior a los Oscar. Según Damon, fue un gesto heroico y significativo, porque ella recordó que la última vez que pasó, él no lo había hecho, y le dijo: "Esta vez vamos a salir".

Otros desplantes en los Oscar

El actor también recordó que no siempre estuvo presente en los momentos clave de su carrera. Contó que, mientras vivía en Miami con Luciana y tenían un bebé, se quedaron viendo la transmisión de los Oscar desde la cama. En ese momento, celebraron que Martin Scorsese ganara el premio a mejor director por la película Los infiltrados.

El problema fue que Damon no imaginó que su película también ganaría el premio a la mejor cinta. Cuando se anunció el resultado, se dio cuenta de que cometió un error al no asistir. "Deberíamos haber estado allí", le dijo a Lucy, y después recibió llamados de integrantes del elenco y del estudio que querían saber por qué no había asistido.

Damon aclaró que, gracias a Dios, su esposa está perfectamente bien.