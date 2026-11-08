Luciana Salazar tiró la casa por la ventana en su cumple con un despliegue de famosos

Espectáculos

Luciana Salazar decidió arrancar su nuevo año de vida con una fiesta íntima pero cargada de estrellas en el restaurante Montecarlo. La noche estuvo marcada por la alta gastronomía, brindis con champagne y un clima de puro festejo en uno de los rincones más exclusivos de Buenos Aires.

El evento fue coordinado por el relacionista público Gaby Álvarez, que se encargó de que el círculo más cercano de la agasajada estuviera presente para celebrar juntos. Fue una velada de reencuentros donde se mezclaron figuras de la televisión, el teatro y los medios en una cena especial.

Entre los invitados que acompañaron a Luciana estuvieron Lizy Tagliani, el periodista Marcelo Polino, Flavio Mendoza, Martín Cirio, Carolina Molinari y Ana Paula Dutil. También se sumaron los hermanos Julieta y Martín Ortega, completando un grupo donde la camaradería entre colegas fue la protagonista.

El momento más esperado llegó después de la cena, cuando Luciana sopló las velitas de su torta rodeada de todos sus amigos. Para cerrar la noche con broche de oro, los invitados levantaron sus copas de champagne para brindar por los deseos y el inicio de este nuevo ciclo personal de la modelo.