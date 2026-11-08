Fiesta +GENTE: diversidad y moda en el Palacio Alsina

Espectáculos

El Palacio Alsina fue la sede de la cuarta edición de la fiesta +GENTE el jueves por la noche. El evento juntó a personalidades del espectáculo y referentes icónicos del colectivo LGBTQI+ en una noche donde la moda y el estilo personal fueron protagonistas absolutos.

La fiesta tuvo un objetivo claro: visibilizar la lucha por una sociedad más inclusiva. Se armó bajo lemas como “El odio no está invitado” y “Ser distintos nos hace +GENTE”. El espíritu de la noche fue la libertad de ser y expresarse.

El encuentro se dio en una semana significativa para el orgullo en la Argentina. La Marcha del Orgullo de la Ciudad de Buenos Aires se celebra tradicionalmente el primer sábado de noviembre y estaba programada para el 7 de noviembre.

Fue un encuentro que combinó la celebración y la diversidad con un compromiso compartido por la visibilidad.