El telo más tranquilo de la historia: la anécdota de Rocío Marengo con un jugador de River

Espectáculos

Imaginate ir a un hotel alojamiento, el escenario clásico para el romance rápido, y terminar haciendo lo mismo que hacés en un café: charlar. Eso fue exactamente lo que pasó con Rocío Marengo en una noche de 1996 que quedó marcada en su memoria, aunque no tanto por la acción, sino por la falta de ella.

Todo salió a la luz en Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff. En medio de una de esas dinámicas donde el conductor tira preguntas para sacar trapitos al sol, surgió la duda de quiénes en el panel habían ido alguna vez a un telo solo para conversar. Rocío no quiso soltar la lengua al principio e intentó que la atención cayera sobre otros, como el músico Iván Noble o el humorista Grego Rosello, pero terminó cediendo ante la presión del grupo y levantó la mano entre risas.

El protagonista masculino de esta historia era un jugador de River Plate. Según contó la modelo, el encuentro ocurrió alrededor de 1996, una época en la que el equipo millonario estaba en un momento muy exitoso bajo la dirección técnica de Ramón Díaz. Kusnetzoff, que es hincha de Boca, no pudo evitar notar que los tiempos coincidían con ese éxito deportivo. Marengo confirmó que el futbolista era delantero, aunque se mantuvo firme en no revelar el nombre del deportista, dejando el misterio en el aire.

Sobre el contexto de aquel entonces, Rocío fue tajante: los varones se creían mil y querían salir con ellas. Pero en este caso particular, el jugador había intentado asegurar que la salida sería inocente. El futbolista le había jurado de antemano que no pasaría nada, asegurándole que el encuentro sería tranquilo. Marengo aceptó ir bajo esa condición específica y, una vez que llegaron al hotel, se mantuvo fiel a su palabra.

La escena que la modelo recuerda con total claridad es la de ella sentada en la orilla de la cama de un hotel que ya ni siquiera existe. Según el relato, el futbolista la había invitado convencido de que la situación seguiría otro rumbo, pero Rocío lo frenó en seco. Se sentó ahí, cumplió la parte del acuerdo de charlar y no permitió que la situación avanzara hacia otro rumbo. Para ella, el motivo era simple: siempre fue muy chapada a la antigua y quería que la esperaran.

La reacción en el estudio fue de carcajadas generales. Iván Noble no pudo evitar ironizar sobre la elección del lugar, cuestionando por qué alguien elegiría un hotel de alojamiento para mantener una conversación en lugar de ir a un lugar público, como una cafetería o un parque de diversiones. Marengo se rió del comentario sin intentar justificar la logística del encuentro.

Aunque no recuerda con exactitud los temas que trataron durante esa larga charla, la imagen del momento sigue vívida en su cabeza. Además, lanzó una frase que resume el posible sentimiento del futbolista: dijo que, al día de hoy, el jugador probablemente la debe putear en ocho colores si recordara lo que pasó esa noche y cómo terminó el plan.

Kusnetzoff intentó exprimir más información, preguntando si el delantero también formaba parte de la selección nacional, pero Rocío cortó la charla ahí mismo. Con un tono tajante, dejó claro que esa parte de la historia ya había terminado y que no tenía intenciones de ampliar los detalles ni de dar más pistas sobre la identidad del jugador.

En esa edición del programa también estuvieron presentes Hernán Drago, Cande Molfese y los ya mencionados Noble y Rosello. Hubo otros temas en la mesa, como el primer embarazo de Molfese con el productor Joaquín Laviaguerre, cuyo hijo se llamará Otto. Mientras tanto, Marengo se encuentra analizando propuestas laborales, incluyendo el jurado de un reality en Chile y opciones en Canal 9, donde evalúa seguir con su ciclo de cocina o sumarse como panelista.

Sinceramente, el nivel de autocontrol de Rocío es admirable. Ir a un telo y terminar hablando de la vida es el plot twist más inesperado que podés encontrar en una anécdota de los noventa. ¿Quién no tuvo alguna vez una cita que terminó siendo un castigo o una charla eterna?