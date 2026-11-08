María Becerra puso en su lugar a los que criticaron el título de su nuevo tema

Espectáculos

María Becerra lanzó el videoclip de “Tú Sin Yo”, una canción donde habla sobre el dolor de una ruptura amorosa. El estreno trajo entusiasmo, pero también un debate inesperado en redes sociales: algunos usuarios señalaron que el título tenía una falta de concordancia y que lo correcto sería decir “tú sin mí”.

La artista no se quedó callada y respondió con mucha onda. Primero lo explicó en TikTok y después subió un video a sus historias de Instagram grabado desde un auto. “POV: yo cansada de que me digan que ‘tú sin yo’ tiene un error de ortografía. Esperás leer ‘tú sin mí’, pero puse ‘yo’ a propósito… ahí está el juego de palabras. Y ahí está la metáfora también”, escribió María.

Para dejar las cosas claras, agregó que en la canción ese “tú” existe en la voz de un “yo” que todavía le canta. Y para los que siguen analizando todo de forma literal, cerró con un contundente: “No hay que ser TAN literales lpm”.

El toque de humor con Caso Cerrado

Para darle más color a la respuesta, María usó un audio de la doctora Polo, conductora de Caso Cerrado. En el clip se escucha a la conductora pidiendo por favor y diciendo que se está volviendo loca porque ya no puede más. Con este recurso, transformó la discusión en una escena cargada de ironía.

En los comentarios, el público se dividió. Algunos celebraron la canción y la respuesta de la artista, y dijeron que quienes prestaron atención entendieron el significado. Otros, en cambio, confesaron que para ellos el título sigue sonando raro.

Entre el orgullo y las lágrimas

Este intercambio llega después de una tanda de emociones fuertes. María tuvo un papel central en la 35ª Marcha del Orgullo de Buenos Aires, un evento donde también se presentaron La Joaqui, Six Sex y K4OS.

Además, protagonizó un momento muy emotivo en los premios Martín Fierro de la Música. Al recibir el premio a Mejor Artista Femenina de APTRA, la cantante se quebró y le dedicó el reconocimiento a su familia. Mencionó especialmente a su mamá, a quien llamó su “primer público” y recordó que desde chiquita la obligaba a cantar canciones de Whitney Houston en los cumpleaños.

María destacó la confianza que su madre siempre tuvo en ella y le agradeció su apoyo constante. También se emocionó al mencionar a su mánager, Natanael Real, a quien llamó su “hermanito” y dijo estar muy orgullosa de él.

Situaciones difíciles

Durante la ceremonia, Becerra también se sinceró sobre el último año de su carrera. Afirmó que pasaron un montón de cosas que nadie sabe, incluyendo cambios y situaciones muy difíciles, y agradeció el acompañamiento de su equipo en ese proceso.

Contexto: María Becerra es una cantante y compositora argentina que empezó como YouTuber en 2017. Tuvo hits como "High", "Miénteme" y "Qué Más Pues?".