Ciro y Los Persas hicieron explotar Rosario y el cantante ya quiere mudarse

Espectáculos

Andrés Ciro Martínez y su banda, Los Persas, aterrizaron en Rosario con un show que fue un verdadero carnaval. El viernes 6 de noviembre, el anfiteatro municipal se llenó de gente de todas las edades, desde chicos que fueron con sus padres y abuelos hasta los fanáticos más fieles que lucían remeras gastadas de los 90. A pesar de que el cielo estaba amenazante y el pronóstico anunciaba tormentas, la energía del público fue total.

Ciro es el histórico cantante y showman de Los Piojos, una de las bandas de rock más influyentes de los 90 en Argentina, con fuertes raíces en el folclore rioplatense, el blues y el rock rolinga. Actualmente, el grupo se encuentra en receso por tiempo indeterminado, pero el legado sigue intacto en cada presentación de sus nuevos proyectos.

El ritual entre clásicos y nuevos hits

La banda saltó al escenario a las 21.20 y arrancó con todo con Astros. Para poner a vibrar a los más grandes, Ciro tiró rápido Desde lejos no se ve. El show fue un viaje emocional que incluyó el ritual piojoso con temas como Tan Solo, Ruleta, Genius (El mendigo del Dock Sud), Como Alí y El Farolito. Uno de los momentos más fuertes fue Maradó, mientras la pantalla gigante proyectaba imágenes icónicas de Diego.

Pero no todo fue nostalgia. Los seguidores más jóvenes de Los Persas se volvieron locos con Me Gusta, Insisto, Mirenla y Caminando. El pico de euforia llegó con Antes y Después, que hizo estallar el anfiteatro. Además, hubo un homenaje a la selección argentina con Luz y un recuerdo a los jóvenes combatientes con Héroes de Malvinas.

Stand up y el deseo de mudanza

Entre tema y tema, Ciro se tomó su tiempo para hacer sus clásicas intervenciones estilo stand up. Con anécdotas que oscilaban entre lo desopilante y lo inverosímil, el frontman demostró por qué lleva cuatro décadas manejando el escenario con tanta solvencia.

El momento más gracioso ocurrió después de cantar "El Farolito". Ciro lanzó que en Rosario es el único lugar donde cantan correctamente uo bamba en vez de uo papa, como hacen en Buenos Aires, y dijo que se va a mudar acá. El público lo ovacionó.

Un final con épica

La suerte estuvo del lado de la banda: aunque el cielo estuvo gris todo el día, la lluvia fuerte no llegó. Solo cayeron algunas gotas justo al final del concierto, lo que le dio un toque más épico al cierre. El show terminó con el himno sonando en la armónica de Ciro, dejando a todos felices y con ganas de más.

La fiesta no terminó ahí: el sábado 7 de noviembre había una segunda presentación en el mismo lugar, con las localidades agotadas hace tiempo. La verdad es que Ciro y sus Persas confirmaron que, pasen los años que pasen, nunca defraudan.