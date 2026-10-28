Silvina Escudero confirmó que volvió a ilusionarse: el misterio del nuevo romance

Espectáculos

Silvina Escudero rompió el silencio y confirmó que hay alguien nuevo en su vida. Durante el lanzamiento de la segunda temporada de la serie sobre Guillermo Coppola, la bailarina fue abordada por la prensa y, aunque al principio se mostró sorprendida, terminó admitiendo que está conociendo a un hombre. Cuando le preguntaron directamente si había aparecido alguien especial, Escudero lo confirmó, dejando la puerta abierta a este nuevo capítulo sentimental.

La artista no se quedó solo en la confirmación y profundizó sobre lo que siente por este vínculo, asegurando que se siente un poco encantada y que existe admiración hacia esa persona.

El filtro para entrar en su vida

Lo más interesante es que Silvina no está buscando cualquier cosa. Después de haber pasado por un proceso de separación doloroso, la bailarina remarcó que hoy atraviesa una etapa de plenitud personal. Confesó que aprendió a amarse, a priorizarse y a valorar su independencia, cosas que admitió que antes no hacía. Esta nueva mentalidad hace que sea mucho más selectiva con quien comparte su tiempo.

Escudero dejó claro que es muy feliz estando sola en el silencio de su casa junto a Titán, su perro, y que el estándar para dejar entrar a alguien más es alto. Según explicó, para que otra persona comparta su vida, tiene que traerle un montón de felicidad. Básicamente, si no suma una alegría inmensa, prefiere seguir en su burbuja de paz.

Pistas sobre el misterioso candidato

Aunque se negó rotundamente a revelar la identidad del hombre que la acompaña, Silvina soltó un dato clave sobre cómo se conocieron. Aseguró que el vínculo surgió en un ámbito muy íntimo y reducido, y aclaró que no fue en un entorno laboral. Esta declaración dejó a todos con la intriga, ya que descarta que sea un colega del espectáculo y sugiere que se trata de alguien de su círculo privado.

Sin embargo, mientras ella mantiene el secreto, hay versiones que flotan en el aire. Hace dos meses, el periodista Pepe Ochoa mencionó que el romance sería con Caco Smith, un empresario que no pertenece al mundo del espectáculo y que fue descrito como muy buen mozo. El rumor cobró fuerza gracias a testimonios de vecinos del barrio cerrado donde vive la bailarina, quienes aseguraron haber visto a Smith manejando la camioneta de Silvina por la zona. A pesar de todo, ni ella ni el empresario confirmaron oficialmente que sean pareja.

El camino desde la ruptura

Este nuevo romance llega a seis meses de que se confirmara la separación de Silvina y Federico en abril de 2026. La pareja había compartido nueve años de relación y casi dos de matrimonio, atravesaban una serie de desencuentros que terminaron por desgastar el vínculo. Según trascendió, después de unas vacaciones juntos en Brasil decidieron que lo mejor era separar sus caminos, aunque conservaran el cariño.

En su momento, la bailarina explicó que habían llegado a una bifurcación y que cada uno iba hacia direcciones diferentes. Fue muy tajante al descartar que hubiera existido una infidelidad o que una tercera persona hubiera provocado la ruptura. El proceso no fue sencillo; Escudero confesó que la soltería fue más compleja de lo que imaginaba, sumado a la carga de trabajo y el dolor por la muerte de su perra Mulata.

Por ahora, ni ella ni el empresario confirmaron la relación.