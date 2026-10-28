BOM: Lali y Miranda! lanzaron el primer tema y ya tienen fecha para el disco

Espectáculos

Se terminó la espera. Lali y Miranda! presentaron "Bailar o morir", el primer sencillo de BOM, su nuevo proyecto musical. Para coronar el lanzamiento, soltaron un cortometraje de 16 minutos que funciona como la puerta de entrada a este universo creativo.

Si ya tenés ganas de escuchar todo, anotá: el álbum completo, que tiene diez canciones, sale el 3 de noviembre en todas las plataformas. Ya podés preguardarlo en Spotify y chequear la portada que ya está disponible.

La canción fue escrita por Lali, Juliana Gattas y Ale Sergi, con la producción artística de Mauro de Tommaso y Sergi. El tema plantea el baile no solo como algo para divertirse, sino como un acto de libertad, resistencia y celebración de la identidad.

Sobre el corto, dirigido por Lautaro Espósito y Ale Ruax, la trama es un viaje loco. Los artistas aparecen uniformados frente a una sala de control que los lleva por mundos distintos: desde una ciudad italiana hasta un galpón donde el juego de las sillas es cuestión de vida o muerte, todo con una estética pop fantástica y realidades paralelas.

El camino hacia BOM

Este proyecto empezó a asomar el 16 de octubre, cuando abrieron la cuenta @bomsystem y empezaron a tirar pistas y referencias a los títulos de las canciones, aunque todavía no decían cuándo salía el disco. La química entre ellos no es nueva: ya vienen colaborando en versiones de "Yo te diré" y en el tema "Mejor que vos", publicado en 2025, además de haber sido jurados juntos en La Voz Argentina.

El repertorio total ya quedó revelado a través de la cuenta oficial: además del sencillo, el disco incluye otros nueve temas, entre ellos Señora, En Italia, Migajas y Vivo del pop.

La propuesta de BOM busca que la pista de baile sea ese lugar de encuentro donde los cuerpos se conectan y las diferencias desaparecen.

¿Quién más está contando los días para el 3 de noviembre?