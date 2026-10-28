Julieta Poggio se lavó las axilas en MasterChef y explotaron las redes

Espectáculos

Julieta Poggio se mandó un despliegue de higiene bastante particular en pleno MasterChef Celebrity. Después de terminar su plato y sintiéndose muy acelerada, la modelo confesó que tenía muchísimo calor y decidió mojarse las manos para empezar a enjuagarse debajo de las axilas.

“Ay no chicos, me tengo que lavar un poco el chivo también”, soltó Poggio mientras los demás participantes se morían de risa. Según explicó, el calor que sintió en ese momento, potenciado por el suéter que llevaba puesto, era algo que nunca había experimentado en esas cocinas. Para ella, era preferible estar limpia que seguir así.

Como era de esperarse, el clip llegó a las redes y se armó el debate. Hubo quien celebró su espontaneidad, pero otros fueron mucho más picantes y la fulminaron con mensajes de rechazo, entre ellos que no les parecía gracioso o que se trataba de un horror. Ante todo el hate, Julieta salió a defenderse y pidió perdón: dijo que prefiere estar limpia antes que cocinar con calor.

Un comienzo accidentado

Pero el momento del “lavado express” no fue el único drama de la influencer en el certamen. Antes de empezar el ciclo, Poggio fue la primera participante en accidentarse. Durante el segundo día de grabación, sufrió una quemadura en la mano izquierda por una salpicadura de aceite.

La modelo apareció con la mano vendada en una entrevista con Marixa Balli para el programa Cortá por Lozano y confesó que le salió una ampolla enorme, lo que hizo que le bajara la presión. Poggio admitió que tenía que haber sido más atenta y ordenada, agregando que prefiere mil veces cortarse que quemarse, ya que esto último le complica más la dinámica al cocinar.

A pesar del vendaje y las críticas por su método de refrescarse, la bailarina aseguró estar muy contenta con el desafío. Comentó que es un reto muy distinto verlo por televisión que estar ahí adentro, donde no encontrar la vajilla es desesperante y el tiempo vuela.