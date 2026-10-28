Nicole Neumann admitió su error en la guerra contra Fabián Cubero y se arrepintió

Espectáculos

Nicole Neumann abrió el juego sobre la tensa relación con Fabián Cubero y reconoció que actuó impulsivamente. En una charla con Robertito Funes Ugarte, la modelo admitió: "Me la he dado mucho contra la pared y actuado impulsivamente que decís ¿para qué?".

El punto más crítico para ella fue haber llevado sus diferencias al ámbito público. Neumann confesó que, recién separada y agotada por la falta de resoluciones en la Justicia, empezó a exponer situaciones pensando que eso aceleraría los procesos legales o le brindaría más protección a ella y a sus hijas, pero se dio cuenta de que no pasó.

Para Nicole, el error más grande fue no resguardar a sus hijas de esa exposición mediática. Recordó que, en aquel momento, trabajaba en un programa diario y respondía preguntas de cronistas que hoy siente que no deberían haber ocurrido. Según sus palabras, como mamá tendría que haberlas protegido, porque al final exponer el conflicto no sirvió de nada.

La modelo aseguró que decidió frenar la exposición pública a tiempo y que, gracias a eso, sus hijas nunca le reclamaron nada. Ahora mantiene una postura firme: no habrá más comentarios públicos y no habla mal del padre de sus hijas ni en los medios ni en su casa, ya que considera que eso no les suma nada.

Sobre el presente, Neumann confirmó que no tiene relación con Fabián Cubero. Según describió, la comunicación entre ambos se limita a lo mínimo e indispensable. Además, destacó que sus hijas ya están grandes y maduras, por lo que ahora ellas pueden hablar directamente con su padre.