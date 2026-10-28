Enrique Rottenberg: el artista que rompe todos los moldes y apuesta a una megaobra

Espectáculos

Enrique Rottenberg es, básicamente, imposible de definir. Mientras que el apellido para cualquier argentino remite directo al teatro, él decidió ir por el lado del cine y las artes plásticas, rompiendo con todos los cánones previsibles. Su vida es un viaje constante entre Cuba, Israel, España y Argentina, aunque confiesa que con este último país prefiere no decir nada para evitar cortocircuitos.

Mañana, jueves 29 de octubre de 2026, se estrena 4 historias increíbles. Es su cuarto film como director y marca su regreso a la ficción después de haber explorado el mundo del documental. La película llega a una red nutrida de salas y cuenta con un elenco donde destacan Héctor Díaz, Carlos Portaluppi, Roly Serrano, Jackie Parisier, Maida Andrenacci, Lola Berthet, Javier Niklison, Tuchi Elkana Rottemberg y Omar Núñez Iglesias.

La trama de este estreno nace de una frase atribuida al rey Salomón: “Un hombre tonto, si calla, puede pasar por inteligente”. Desde ahí, Rottenberg arma un rompecabezas filosófico sobre el amor, explorando cuatro variables distintas en un mismo film. El primer relato se enfoca en la imposibilidad de la palabra dicha, mientras que el segundo habla sobre la inconformidad. La tercera historia mete el dedo en la llaga con el peligro de la inteligencia artificial y cómo esto afecta la dinámica natural del amor, y el cierre trata sobre el no querer saber la verdad. Todo esto se une a través de la búsqueda del “amor justo” de un hombre que ya pasó los cincuenta años, en un entorno urbano y actual.

Pero el cine no es lo único que tiene en mente. El artista está impulsando el FAC (Fábrica de Arte Contemporáneo), un espacio que abrirá en el verano de 2027. El lugar está ubicado en la esquina de Perú y San Juan, justo en el epicentro de la vanguardia artística de Buenos Aires, y el objetivo es que se convierta en un faro latinoamericano de vanguardia para las artes plásticas y el videoarte.

El proyecto del FAC tiene una impronta familiar muy fuerte. En el comité directivo participa Dana Ingrid Heiber, quien está casada con un hijo de Rosita (hermana de Carlos y Daniela, hijos de Miguel y Juana Rottemberg). Además, el proyecto cuenta con el impulso de su sobrino nieto, el productor teatral Tomás Rottemberg, a quien Enrique logró entusiasmar con la propuesta.

Sobre su relación con Carlos Rottemberg, Enrique lo describe como otro creador y asegura que tienen una admiración mutua, aunque cada uno crea de maneras diversas. De hecho, se definen a sí mismos como obsesivos y mantienen un vínculo muy cercano.

Si miramos su trayectoria, Rottenberg es un ciudadano del mundo. Nació en 1948 en Buenos Aires, pero a los trece años se fue solo a Israel. Ahí estudió filosofía en la Universidad de Tel Aviv y se formó en la escuela de cine Camera Obscura. En esa etapa produjo el cine de Amos Guttman y dirigió La venganza de Itzik Finkelstein, que fue un mojón fundamental para el cine local israelí.

En 1993 cambió el rumbo y se instaló en La Habana. En Cuba no solo se dedicó a los negocios, sino que escribió literatura, hizo fotografía y dirigió documentales como Zenaida en 2018 y Cien años juntos en 2025. Este último filme, que trata sobre el vínculo afectivo entre un hombre de 76 años y una joven de 24, ya empezó su recorrido internacional y pronto llegará a Buenos Aires.

En su paso por la isla caribeña, incluso tuvo contacto directo con Fidel Castro, contando que el líder cubano podía hablar durante cuatro horas seguidas sin dejar que nadie metiera un bocadillo. Su experiencia en el cine también incluye un debut en 1976 con la película Sola, dirigida por Raúl de la Torre y protagonizada por Graciela Borges, donde también participaron Luis Brandoni, Mabel Manzotti y Lautaro Murúa.

Para cerrar el círculo de su curiosidad, Rottenberg recordó que en 1979 una pareja le propuso hacer una historia sobre la homosexualidad, aunque en ese momento le aclararon que la industria israelí no se ocupaba de esos temas. Es esa mezcla de bohemia y manejo de los números lo que hace que sea, sinceramente, un personaje fuera de lo común.

¿Quién no querría tener esa capacidad de reinventarse cada vez que cambia de país?