Tensión total en el Paparazzi Fest: el incómodo encuentro entre Daniela Celis y Nick Sicaro

Espectáculos

El Hipódromo de Palermo fue la sede del Paparazzi Fest 2026, donde se festejaron los 25 años de la revista entre figuras del espectáculo y chismes picantes. Uno de los episodios que más llamó la atención fue el cruce entre Daniela Celis y Nick Sicaro.

Nick llegó al evento acompañado por su novia, Lolo Poggio. La pareja se presentó después del escándalo que el joven tuvo con la ex Gran Hermano hace unos meses, cuando protagonizaron un affaire que, según se supo, para Celis tenía un significado más profundo que para él.

La vibra estuvo tensa desde el minuto uno. Hubo miradas cruzadas y ambos hicieron lo imposible por no coincidir. El momento más evidente fue cuando Nick y Lolo llegaron y Daniela estaba cerca de la alfombra roja hablando por teléfono. Apenas los vio, giró la cara y siguió en lo suyo, sin dedicarles ni una mirada.

Lolo Poggio, la hermana de Julieta Poggio, no esquivó las preguntas y trató de bajarle el perfil al conflicto. Aseguró que mantiene una buena relación con Daniela y que, aunque no pudo saludarla en ese momento porque la otra estaba dando una nota, se habían juntado el otro día.

Además, Lolo aprovechó para responder a las críticas que recibe en redes sociales. Mandó un mensaje fuerte contra quienes cuestionan sus decisiones, diciendo que son personas aburridas e insatisfechas con sus vidas que dicen cosas muy oscuras y fuertes.