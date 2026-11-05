Emilia Mernes se rió de sus propias fotos y dejó mudo al hate

Espectáculos

Emilia Mernes se convirtió en tendencia después de que circularan varios fragmentos de su paso por Hay Amor, el programa del canal de streaming Hispa conducido por Nacho Elizalde. En las imágenes, la artista lucía un look que rápidamente empezó a generar miles de comentarios en las redes sociales. El problema no fue la elección de ropa o maquillaje, sino que la iluminación del estudio y el ángulo de la cámara no la favorecieron para nada, algo que los usuarios no tardaron en señalar.

Lo que nadie se esperaba era la reacción de la propia cantante. En lugar de ignorar los comentarios o molestarse, Emilia se sumó a las críticas con una dosis de humor que terminó desarmando a todo el mundo. A través de su cuenta de X, bajo el usuario @emimernes, escribió: “Yo también me vi y dije POR QUÉ TENGO CARA DE OSO JA,JA, JA”. El posteo fue un éxito total, superando las 365.000 visualizaciones en pocas horas y transformándose en uno de los textos más compartidos del día.

El culpable fue el estudio

Lejos de tomarse el tema a mal, Mernes explicó que “algo pasó entre ese peinado y la luz”, admitiendo que el resultado visual no fue el que ella esperaba. Con esa risotada pública, la cantante zanjó el debate y se posicionó del lado de la audiencia, evitando que la situación escalara a un conflicto mayor.

Sin embargo, la polémica terminó arrastrando a personas que no tenían nada que ver con el problema técnico. Varios comentarios en redes apuntaron directamente contra Mery Folgar, maquilladora que publicó en Instagram un video del backstage del programa etiquetado como Bodypainting. Las críticas hacia el trabajo estético de la profesional se multiplicaron en su sección de comentarios, aunque sus propios seguidores salieron a defenderla.

Algunos usuarios intentaron justificar el resultado diciendo que el color oscuro del pelo marca mucho los rasgos, y otros dejaron en claro que el problema no era el maquillaje en sí.

El consenso general de quienes analizaron las imágenes fue que el fallo fue puramente técnico. Una fuente de luz demasiado directa, sin el rebote ni el relleno lateral necesario, generó sombras duras debajo de los ojos y los pómulos. Este tipo de error es frecuente en estudios de televisión o streaming y puede distorsionar los rasgos de cualquier persona, sin importar el maquillaje que lleve puesto.

Nueva etapa y menos nervios

La entrevista en el programa de Elizalde fue parte de una semana de mucha exposición mediática para Emilia, quien acaba de cumplir 30 años el 29 de octubre y los celebró con el lanzamiento de “Bodypainting”, su nuevo single que propone un giro estético hacia tonos oscuros y una imagen más teatral. Este cambio marca una distancia con los cristales bajo los ojos que la hicieron reconocible durante años.

En la charla con Nacho Elizalde, la cantante se abrió sobre su relación con Duki, sus comienzos en la música y diversos momentos de su carrera, aunque el aspecto visual de las imágenes terminó robándose toda la atención del público.

Esta no es la primera vez que Emilia Mernes responde a los mensajes de odio con humor. Días antes, en una entrevista para Sería Increíble, el programa de Olga conducido por Nati Jota, habló sobre cómo gestiona las críticas en las redes sociales. La cantante, oriunda de Nogoyá, Entre Ríos, dijo que antes se ponía nerviosa al dar entrevistas, pero que ahora está más relajada.

La reacción de Mernes ante el episodio de la "cara de oso" generó adhesiones inmediatas. Muchos usuarios destacaron su actitud como un ejemplo de cómo manejar el escrutinio público en la era de las redes, donde cualquier imagen puede ser capturada y amplificada en segundos. Al final, el posteo de la propia artista terminó siendo mucho más comentado que los fragmentos originales de la entrevista, logrando invertir la dinámica habitual del hate online.

¿Quién no tuvo alguna vez una foto donde la luz lo dejó como un personaje de película de terror?