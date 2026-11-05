Axel quedó afuera del show para el Papa León XIV tras una acusación mediática

Espectáculos

Axel confirmó que no va a cantar durante la visita oficial del Papa León XIV a Córdoba. El cantante había sido seleccionado para presentarse en la capital cordobesa, pero la producción del evento decidió desafectarlo para evitar polémicas públicas.

Según Axel, el motivo detrás de esta decisión fue la repercusión de una acusación mediática. Según explicó el músico, una vestuarista apareció en un programa de televisión nacional y afirmó que Axel mantenía una deuda económica con ella.

El cantante brindó todos los detalles en una entrevista con el programa La Voz En Vivo. Sobre la convocatoria, relató: "Me habían llamado para cantar aquí en Córdoba. Yo dije: '¿Dónde querés?'. Yo dije en Córdoba porque me encanta Buenos Aires, pero yo quería cantar en Córdoba para él".

El viaje apostólico del Sumo Pontífice a la Argentina será del 8 al 11 de noviembre de 2026. Dentro de ese itinerario, el 10 de noviembre se realizará una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea).