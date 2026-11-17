Espectáculos

Las cocinas de MasterChef Celebrity se volvieron a encender con la gala de beneficios, en un domingo clave. Cocinaron los mejores de la semana, en busca de ganar una medalla y garantizarse la subida al balcón.

Los participantes debían prestar atención para no equivocarse. Entre los que cocinaron estuvieron Elizabeth "La Negra" Vernaci, Mike Amigorena y Sebastián Presta, junto a Luck Ra, Luciana Geuna, Nazareno Casero, Lizy Tagliani, Grego Rossello y Campi.