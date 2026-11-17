Espectáculos

Eleonora Wexler admitió que su hija, Miranda Wassington, no es fanática de su mundo ni tiene un interés particular por la actuación. En una entrevista con Myriam Bunin para el ciclo Con Estilo, que se estrenó en YouTube el 14 de noviembre, la actriz explicó que la joven de 22 años tomó un rumbo profesional completamente diferente y con una vocación muy marcada.

Eleonora Wexler es una actriz argentina reconocida que empezó su carrera a los nueve años en la versión argentina del musical Annie.

La pasión por los caballos

El camino de Miranda Wassington está ligado a la equitación, una disciplina que no tiene antecedentes en su familia, ya que ni su madre ni su padre, Leonardo Wassington, tenían cercanía con los caballos. Todo empezó en Zona Norte, donde la actriz vive, cuando la joven tenía apenas dos años. En aquel entonces, las madres de su salita de jardín llevaban a los chicos a un club hípico porque cerca no había plazas.

La joven quedó fascinada mirando el lugar y pidió subirse a un animal. En el club aceptaron con la condición de que pudiera sostenerse arriba; lo logró y, según relató Eleonora, nunca más se bajó.

De un juego a un trabajo profesional

Dos décadas después, esa pasión se transformó en su trabajo. Actualmente, Miranda se desempeña en un haras donde tiene ejemplares a su cargo, los cuales prepara y hace trabajar para participar en concursos. Como ejemplo de su rutina, la actriz contó que el día de la grabación de la entrevista, su hija se levantó a las siete de la mañana para ocuparse de sus animales. Además, la joven combina sus competencias con el estudio de una carrera de marketing digital.

La determinación de Miranda quedó clara alrededor de los 11 años. En esa época, sus padres consideraron quitarle el celular o suspenderle las salidas a caballo. Ante esto, la joven le planteó a su madre: "Mamá, sáquenme lo que quieran, pero menos los caballos". Para convencerlos, prometió que al salir del colegio daría una vuelta con el animal y que, al regresar, cumpliría con todas sus obligaciones.

Vocaciones que nacieron en la infancia

Eleonora comparó la determinación de su hija con la propia. Recordó que ella también eligió la actuación muy chica, impulsada por la casa de su infancia, donde siempre había música y películas debido al gusto de su padre por el arte y la medicina. Su padre solía mirar películas de Gene Kelly y Fred Astaire, algo que impactó tanto en ella como en su hermana menor, Luciana, aunque esta última eligió la medicina.

El debut actoral de Eleonora ocurrió en 1982 con el musical Annie en el Teatro Lola Membrives. Su padre leyó un aviso en el diario que buscaba nenas para la obra y le propuso presentarse. Aunque el casting ya había cerrado cuando ella llegó, le tomaron la prueba y quedó seleccionada en el primer grupo.

Actualmente, mientras Eleonora protagoniza la obra La intérprete en el Moscú Teatro, su hija sostiene la rutina de trabajo y concursos hípicos que empezó en la infancia. Se trata de dos vocaciones fuertes que llevaron a madre e hija por caminos distintos.