Espectáculos

Lali decidió romper el misterio y compartió una serie de imágenes inéditas de su casamiento con Pedro Rosemblat. La ceremonia fue íntima y se llevó a cabo el 31 de octubre en el barrio de San Telmo. A través de sus historias de Instagram, la artista mostró desde los preparativos hasta momentos con su familia y amigos, acompañando los posteos con el tema "Necesito Tu Amor" de Charly García.

Lali utilizó el espacio para agradecer a las personas que fueron claves en el evento. Empezó por las madres, María José "Majo" Riera y Marcela Amado. También agradeció a Plan V, la productora de eventos liderada por Claudia Villafañe.

Los looks y los detalles del festejo

El vestido de la novia estuvo a cargo del diseñador Justo Ocampo, quien se encargó de hacerlo realidad. Por su parte, Pedro Rosemblat ya había contado previamente que su traje fue confeccionado por Matías Carbone.

En cuanto a los accesorios, la artista mencionó a Gabriella Capucci. También agradeció a su estilista y peluquero Juan Manuel Cativa.

Uno de los datos que más esperaban los fans fue la ganadora del ramo de bodas. Lali reveló que Marina Venancio, su jefa de estilismo y maquillaje y amiga del alma, fue quien se quedó con el ramo.

La torta y los invitados especiales

El postre estuvo a cargo de Damián Betular. Lali mostró los mensajes en los que Betular se ofreció a hacer la torta que ellos desearan, y luego el resultado final.

Para la pose de las fotos, la cantante se basó en una imagen del casamiento de Diego Armando Maradona con Claudia Villafañe.

La fiesta contó con la presencia de figuras como Juliana Gattas, a quien Lali le dedicó un "te amo" durante el show, y Ale Sergi, la otra mitad de Miranda!. También aparecieron en las imágenes Sol Jaite y el DJ, productor musical y chef Andrés Balaciano.

El cierre de la serie de fotos incluyó una imagen en blanco y negro con Rosemblat, una foto de sus zapatos y el vestido, y un beso final con su marido junto a una botella de champagne. Aunque la fiesta fue privada para los medios, una imagen del momento del "sí" se había filtrado previamente, desatando la euforia de sus seguidores.

Lali Espósito es una cantante, actriz y empresaria argentina que empezó su carrera a los 11 años en Rincón de Luz y participó en producciones como Chiquititas y Casi Ángeles.