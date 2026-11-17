Espectáculos

Ángel de Brito acaba de tirar una bomba en X que dejó a todos recalculando. El conductor de LAM publicó una foto del productor Pablo “Chato” Prada junto a la periodista Pilar Smith con el texto: “Romance confirmado”.

La noticia llamó la atención porque el Chato Prada atraviesa la separación de Lourdes Sánchez, la bailarina con la que estuvo dieciséis años. Mientras que se dice que Sánchez habría comenzado una nueva historia sentimental, el productor había declarado que ella seguía siendo el amor de su vida.

La situación se pone más picante porque Pilar Smith también habría pasado por una ruptura sentimental hace poco. O sea, el timing sería ideal para un nuevo amor, pero hay un problema: ninguno de los dos abrió la boca para confirmar si realmente pasa algo entre ellos.

En las redes sociales se armó un debate total. Mientras algunos usuarios bancan la pareja y celebran el posible vínculo, otros no se la creen ni un poquito. De hecho, hubo gente que llegó a decir que la foto podría ser un montaje hecho con inteligencia artificial. Una internauta resumió el sentimiento general preguntando si no sería un chiste.

Por ahora, todo esto queda en el terreno de las especulaciones y los tweets. No hay confirmación oficial, pero De Brito ya logró que la vida privada del Chato vuelva a estar en el centro de la conversación.